بعد الخسارة أمام الاتفاق.. الوحدة السعودي يقيل مدربه البرازيلي فابيو كاريلي

أعلن نادي الوحدة السعودي إقالة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه كمدير فني للفريق، عقب الخسارة 1/2 أمام الاتفاق، أمس الخميس، في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري السعودي.

وكتب الحساب الرسمي للوحدة على موقع “تويتر” تغريدة جاء فيها: “تعلن الإدارة برئاسة حاتم خيمي رسميًا أن مباراة الاتفاق اليوم هي آخر مباراة للمدرب فابيو كاريلي، وسيعلن لاحقًا عن المدرب البديل الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

وتولى كاريلي، البالغ من العمر 45 عامًا، تدريب الوحدة مطلع الموسم الحالي، وحصد الفريق تحت قيادته 21 نقطة محتلًا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري.

وفاز الوحدة 6 مباريات، وتعادل 3، وخسر 4 في 13 مباراة.

ويلتقي الوحدة مع الفيصلي يوم 20 ديسمبر الحالي في المباراة المقبلة.