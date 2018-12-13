مهاجم منتخب مقدونيا مطلوب في نادي الاتحاد السعودي

بات مهاجم منتخب مقدونيا، أجيم ابرايمي، اللاعب الحالي في صفوف دومزال السلوفيني هدفًا لنادي الاتحاد السعودي، حيث تلقى اللاعب بالفعل عرضًا للانتقال إليه في الميركاتو الشتوي القادم.

وقالت صحيفة “svet24” السلوفينية، أن اللاعب لن يستمر مع ناديه الحالي، ويبحث عن الانتقال للدوري السعودي رفقة الاتحاد الذي يدربه الكرواتي سلافين بيليتش.

الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 30 عامًا، وهو دولي في صفوف منتخب مقدونيا، ويجيد في مركزي الجناح الأيمن والهجوم، سبق له الاحتراف في الدوري الإيطالي رفقة كالياري، كما لعب في سلوفينيا مع أندية ماريبور ودومزال وأستانا من كازاخستان.

ومن المتوقع أن يضحي الاتحاد على الأقل بأربعة لاعبين أجانب، هم: البرازيليان تياغو كارليتو وفالديفيا والأسترالي ماثيو جورمان بالإضافة إلى الصربي ألكساندر بيزيتش، فيما تأكد استمرار التشيلي كارلوس فيلانويفا، والمغربي كريم الأحمدي، ويكتنف الغموض مصير كلٍ من رومارينيو وجوناس دي سوزا البرازيليين.