الاتفاق يقلب الطاولة على الوحدة وتعادل الفتح مع الفيصلي في الدوري السعودي (فيديو)

قلب الاتفاق تأخره 0/1 إلى فوز 2/1، على منافسه الوحدة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الوحدة سباقًا إلى التسجيل عبر لاعبه ماركوس غوليرمي من ضربة جزاء، سددها وسط المرمى في الدقيقة 41.

وأدرك كريستيان غوانكا التعادل للاتفاق في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل المنطقة.

وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 74، بعدما حوّل كرة راموس آرياس إلى المرمى.

ورفع الفوز رصيد الاتفاق إلى 18 نقطة في المركز السابع، في حين تجمّد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، تعادل الفتح مع منافسه الفيصلي.

وافتتح عبد القادر الوسلاتي التسجيل للفتح في الدقيقة 40 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية VAR.

وتعادل الفيصلي برأسية إيغور روسي في الدقيقة 61، بعد ركلة حرة لعبها لويس غوستافو.

ورفع التعادل رصيد كل من الفتح والفيصلي إلى 17 نقطة، حيث يحتل الأول المركز الثامن، والفيصلي المركز التاسع.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب : ماركوس جيلرمي في الدقيقة 41

الاتفاق 0 : 1 الوحدة #الاتفاق_الوحدة pic.twitter.com/Gk9jlmxtf2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : غوانكا في الدقيقة 49

الاتفاق 1 : 1 الوحدة #الاتفاق_الوحدة pic.twitter.com/S4RW9wsEAZ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : غوانكا في الدقيقة 74

الاتفاق 2 : 1 الوحدة #الاتفاق_الوحدة pic.twitter.com/ehZuf5uHn9 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب : عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 39

الفتح 1 : 0 الفيصلي #الفتح_الفيصلي pic.twitter.com/vrkACdU04F — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨