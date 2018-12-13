تركي آل الشيخ يحدد صفقات نادي الاتحاد السعودي

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، إن نادي الاتحاد السعودي سيتم دعمه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ استلم ورقة من مجلس إدارة النادي عن احتياجات الفريق.

ويتذيل نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي.

وقال آل الشيخ لبرنامج في المرمى “مستحيل أن نقدم دعمًا في الفترة الشتوية للأندية مثل فترة الصيف.. سندعم حالات خاصة مثل الاتحاد، أحد والحزم”

“اجتمعت مع مسؤولي نادي الاتحاد .. قدموا لي خطة عمل واضحة .. وسيكون هناك تعاقد مع لاعبين سعوديين وستة أجانب جدد”.

وعن أزمة اللاعب علي النمر، قال:” لجان اتحاد القدم يدرسون قضية النصر والوحدة، لم يرفع لي أي شي يخص هذه القضية”.

وأتم :”لا يمكن أن اتدخل في شأن كرة القدم، في ظل وجود اتحاد قدم منتخب”.