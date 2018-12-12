ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على أحد (صورة)

سجل الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفًا من ركلة جزاء بعد الاستعانة بحكم الفيديو، ليقود نادي الهلال لفوز صعب 1-صفر على أحد في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

والفوز هو الأول لحامل اللقب بعد تعادلين متتاليين مع الفيصلي والنصر.

وتعرض البرازيلي كارلوس إدواردو لدفعة داخل المنطقة، واحتسب الحكم ركلة جزاء وسط اعتراضات من لاعبي أحد، ثم استعان بحكم الفيديو لحسم قراره رغم حدوث مشكلة فنية بالشاشة الموجودة في الملعب. ونفذ غوميز الركلة بنجاح في الدقيقة 54.

وفشلت جميع محاولات أحد في إدراك التعادل، ليخرج الهلال فائزًا بالنقاط الثلاث.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة ليغرد على القمة، بينما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: