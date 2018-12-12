مباراة الهلال وأحد.. الجماهير تقتحم الملعب لمشاهدة اللقاء دون تذاكر (فيديو)

اقتحمت الجماهير ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ودخلت لمشاهدة مباراة الهلال وأحد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشرت صحيفة “الرياضية” السعودية فيديو أظهرت فيه الجماهير وهي تقتحم أحد بوابات الملعب، ودخلت لمشاهدة المباراة دون تذاكر.

ويحل نادي الهلال ضيفًا على أحد، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون مواجهة اليوم الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.

وصعد أحد للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين، الموسم الماضي، والتقى الفريقان، في مناسبتين فقط.

ففي مباراة الدور الأول الموسم الماضي، حلَّ أحد ضيفًا على الهلال بالرياض، وانتهت المباراة لصالح أصحاب الأرض بهدف دون رد، وفي الدور الثاني بالمدينة المنورة، أغرق الهلال، شباك أحد برباعية مقابل هدف.

وسيحاول الهلال العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام الفيصلي ثم في الديربي أمام النصر بعد أن كان متقدمًا بهدفين دون رد، ويستهدف زيادة فارق النقاط عن أقرب منافسيه في الصدارة وهو النصر.

يُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي بـ29 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر، الوصيف، بينما يقبع أحد في المركز الـ15 (قبل الأخير) بـ6 نقاط.