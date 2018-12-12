القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أحد اليوم في الدوري السعودي

يحل نادي الهلال ضيفًا على أحد، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الحادية عشةر ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون مواجهة اليوم الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.

وصعد أحد للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين، الموسم الماضي، والتقى الفريقان، في مناسبتين فقط.

ففي مباراة الدور الأول الموسم الماضي، حلَّ أحد ضيفًا على الهلال بالرياض، وانتهت المباراة لصالح أصحاب الأرض بهدف دون رد، وفي الدور الثاني بالمدينة المنورة، أغرق الهلال، شباك أحد برباعية مقابل هدف.

شاهد معنا بداية الاستديو التحليلي الساعة 5:30م لمواجهة #احد_الهلال عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/H6iRTrgw8P — دوري بلس (@dawriplusksa) December 12, 2018

وسيحاول الهلال العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام الفيصلي ثم في الديربي أمام النصر بعد أن كان متقدمًا بهدفين دون رد، ويستهدف زيادة فارق النقاط عن أقرب منافسيه في الصدارة وهو النصر.

يُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي بـ29 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر، الوصيف، بينما يقبع أحد في المركز الـ15 (قبل الأخير) بـ6 نقاط.

الموعد والقنوات الناقلة

وتلعب المباراة في تمام الساعة الـ 6.20 مساء بتوقيت السعودية، الـ 5:20 بتوقيت القاهرة، وتذاع على قنوات KSA Sports 1 وDawri Plus 1 HD، بتعليق مشاري القرني وحماد العنزي.