تقارير.. إعارة عمر خربين لاعب نادي الهلال السعودي إلى الوصل الإماراتي

كشفت تقارير صحافية، عن أن السوري عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، أصبح قريبًا من الانضمام للوصل الإماراتي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”، يوم الأربعاء، أكد مصدر في نادي الوصل أن الفريق لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب السوري، لافتًا إلى أنه تم ترشيحه للانضمام إلى “الفهود”، ولكن لم يتم الدخول في أي مفاوضات رسمية مع إدارة الهلال السعودي للتعاقد مع خربين.

وكان نادي بيراميدز المصري أعلن التعاقد مع عمر خربين بداية من شهر يناير المقبل، قبل أن يتم إلغاء الصفقة، إذ لا يشارك اللاعب السابق في الظفرة، بشكل أساسي مع الهلال، بوجود الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والبرازيلي كارلوس إدواردو، وتسعى إدارة “الزعيم” إلى منح خربين فرصة المشاركة مع أحد الأندية قبل استعادة خدماته مجددًا عقب نهاية الموسم.

ويضم الوصل حاليًا أربعة لاعبين أجانب، هم: البرازيليون الثلاثة فابيو ليما، وكايو كانيدو، وفينسيوس ليما، والكوري الجنوبي أوه بان سوك.