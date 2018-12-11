نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. الهلال يواجه الدرع.. والنصر ضد الجندل

أسفرت قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أُقيمت اليوم الثلاثاء، عن مواجهات قوية، حيث سيبدأ فريق الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه من المنطقة الشرقية عندما يحل ضيفًا على الجبيل، فيما يستضيف الهلال فريق الدرع، ويستضيف الأهلي نظيره الرياض، بينما يحل النصر ضيفًا على الجندل في الشمال .

وجاءت القرعة كالتالي:

الجبيل VS الاتحاد

الجندل VS النصر

الأهلي VS الرياض

الهلال VS الدرع

الوشم VS السد

أحد VS الشرق

التقدم VS الطائي

الحجاز VS الباطن

الصقور VS الشعلة

الرائد VS عرعر

نجران VS العين

الخلود VS الحزم

الجيل VS الكوكب

البكيرية VS القادسية

أبها VS الجبلين

الفيحاء VS الشهيد

وج VS المجزل

الوطني VS الأنصار

الأخدود VS النجوم

الوحدة VS النعيرية

العروبة VS الثقبة

التعاون VS العدالة

النهضة VS حطين

الشباب VS الساحل

الغزوة VS جدة

الاتفاق VS الدرعية

ضمك VS الأمجاد

العربي VS الفتح

القيصومة VS الغوطة

الفيصلي VS عفيف

الخليج VS المزاحمية

الحائط VS هجر

#قرعة_أغلى_الكؤوس |

– هنا بإمكانكم التعرف على كافة مباريات دور الـ64 من البطولة.

كيف كانت القرعة بالنسبة لفريقك؟ pic.twitter.com/QK9082x6CB — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 11, 2018

وستكون بطولة كأس الملك هي الأعلى ماديًا هذا الموسم، إذ سيحصل البطل على مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، والوصيف على 5 ملايين.

ويُشارك 64 فريقًا في كأس خادم الحرمين الشريفين من أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والدرجة الثانية، بالإضافة إلى الأندية المتأهلة من تصفيات الدرجة الثالثة.

وتم تصنيف الفرق المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين إلى 4 مستويات بناءً على نتائج الأندية في الموسم الماضي، وجاء في المستوى الأولى: الاتحاد، الهلال، الأهلي، النصر.

وجاء في المستوى الثاني: الاتفاق، الفتح، الفيصلي، التعاون، الفيحاء، الشباب، الباطن، القادسية، الرائد، أُحد، الوحدة والحزم، وفي المستوى الثالث جاء: الطائي، الكوكب، هجر، الشعلة، الخليج، القيصومة، ضمك، العروبة، النهضة، النجوم، المجزل، نجران، الوطني، جدة، الوشم، الجبلين.

???? | لقطات مصوّرة من مراسم إجراء #قرعة_أغلى_الكؤوس . pic.twitter.com/YQiGpISvdc — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 11, 2018

ويتواجد في المستوى الرابع كل من: الجيل، الأنصار، العين، العدالة، التقدم، المزاحمية، أبها، حطين، الخلود، الحجاز، الصقور، الجبيل، الرياض، الشرق، الثقبة، الدرعية، وج، الأخدود، الدرع، الجندل، العربي، الساحل، البكيرية، الحائط، عرعر، الغزوة، السد، عفيف، النعيرية، الشهيد، الغوطة، الأمجاد.

ومن المُقرر أن تُقام مباريات دور الـ64 على أرض الفريق الذي سيتم سحب اسمه أولًا، وسيتم سحب قرعة لتحديد ملاعب مباريات أدوار الـ32 والـ16 والـ8 والـ4 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يتم تحديد موعد ومكان المباراة النهائية لاحقًا، وستواجه فرق المستوى الأول، والثاني والثالث أندية من المستوى الرابع.