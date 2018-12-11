نادي النصر السعودي يقدم عرضًا مغريًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تواجد أحد مسؤولي نادي النصر السعودي، في البرتغال لإتمام التعاقد مع أحد الأسماء التدريبية هناك، أبرزهم روي فيتوريا مدرب بنفيكا البرتغالي الحالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة الاقتصادية فإن المفاوضات وصلت مع روي فيتوريا إلى مرحلة كبيرة بعد تقديم إدارة النصرعرضًا بمبلغ يقارب الثمانية ملايين يورو، إضافة للتكفل بفسخ قيمة عقده، فيما يعد مواطنه سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي خيارًا ثانيًا، إضافة لفيتور بيريرا مدرب الأهلي السابق.

وقالت الصحيفة إن إدارة النصر ترغب في توحيد المدرسة البرتغالية نظرًا لنجاحها في الجانب التدريبي على مستوى العالم، وأيضًا لوجود هيلدر كريستوفاو المدرب المؤقت الحالي الذي يقوم بدور كبير لتسهيل مهمة التعاقد مع أحد المدربين أبناء جلدته، قبل العودة للإشراف على الفئات السنية للنادي.

إلى ذلك، قررت إدارة النصر إقالة المصري عبدالله الشحات المستشار القانوني للنادي بعد تسببه في تأخر إرفاق ملف الاحتجاج عن 48 ساعة هو الوقت المسموح به بحسب ما نشرت صحيفة الرياض.