إعلاي سعودي: هل رئيس نادي النصر أعلى من أن يعاقبه اتحاد الكرة؟

شن الكاتب الرياضي إبراهيم البكيري هجومًا لاذعًا على سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، عبر مقال في صحيفة “الرياضية”، متسائلًا إن كان رئيس النصر أعلى من اتحاد كرة القدم.

وقال البكيري: “ها هو رئيس نادي النصر سعود آل السويلم، لا يمر أسبوع إلا ويغرد في حسابه في موقع “تويتر” بعبارات مسيئة، أخجل أن أكتبها هنا، لكي لا أخدش الذوق العام، وسط صمت مستغرب من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكأن رئيس النصر ممنوع الاقتراب منه أو معاقبته”.

وأضاف “لا قيمة للوائح والأنظمة على الورق، تكتسب قيمتها بتطبيقها وليس خرقها، متى نعيش اللحظة أن رئيس النصر ليس فوق القانون؟

وواصل الكاتب “والشيء المستغرب، لا حراك من الاتحاد السعودي لكرة القدم لكبح جماح رؤساء الأندية غير العقلاء في تصريحاتهم أو تغريداتهم، وكأن بعضهم من حقه خرق اللوائح والأنظمة دون حسيب أو رقيب،

المادة “51” الإساءة الإعلامية من لائحة الانضباط والأخلاق نصها:

“يمنع على أي شخص القيام بأي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام، مثل الصحف، والإذاعة، والتلفاز، والصحف الإلكترونية، والموقع الرسمي للنادي، والمنتديات، ومواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الإعلامية، والتصريحات”.

وختم البكيري “لا يبقى إلا أن أقول:

“لا يخفى على أحد أن الاتحاد السعودي في كرة القدم أصدر في بداية الموسم بيانًا صحفيًا، حذّر من خلاله رؤساء الأندية من الإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سيطبق عليهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق نصوص لائحة الانضباط والأخلاق.”