الكشف عن أسباب غياب نواف العابد عن مباراة الهلال ضد النصر في “ديربي الرياض”

كشفت تقارير صحفية عن سر غياب نواف العابد، لاعب وسط فريق الهلال، عن مباراة الفريق ضد النصر، في “ديربي الرياض”، يوم السبت، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن اللاعب أظهر جاهزية في التدريبات الأخيرة التي تسبق المباراة، إلى جانب مشاركته أمام النفط العراقي في ذهاب منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، وهو ما أثار حيرة مشجي “الزعيم”.

وأوضحت مصادر للصحيفة، أن إبعاد العابد جاء بسبب إداري وليس فنيًّا، كونه لم يسجل ضمن قائمة اللاعبين المحترفين في فريق الهلال، إذ تم قيده لاعبًا في خانة الاستثمار، ولا يحق له المشاركة في المنافسات المحلية، وتم استبدال اسمه بلاعب صاعد وذلك في بداية الموسم الجاري.

من جانبه، أوضح فهد بارباع المحامي، أن لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقضي بالسماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل خمسة لاعبين “سعوديين وأجانب” للجانب الاستثماري من قبل الأندية في فترات التسجيل المحددة من قبل الاتحاد، على أن تكون اللائحة 35 لاعبًا في كل فترة 30 منهم “ثابتون”، ويحق لهم المشاركة في المسابقات و5 لاعبين للاستثمار، مبينًا أن النادي يستطيع أن يقيد لاعب الاستثمار في كشوفاته في أقرب فترة تسجيل، والتي ستكون خلال يناير المقبل.

وعن مشاركته عربيًّا في دوري كأس زايد للأندية الأبطال أمام النفط العراقي قال: “لكل بطولة لائحتها المستقلة، ويجوز لنادٍ تسجيل لاعبه الاستثماري متى ما أراد النادي الاستفادة من خدماته”.