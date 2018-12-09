مباراة الهلال والنصر.. إيقاف كاريلو بعد ضربة “كوع” في وجه ماتيوس (صورة)

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو (مباراتين رسميتين)، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال، لعنفه الشديد مع ماتيوس لاعب النصر.

وأصدرت اللجنة بيانًا قالت فيه إن كاريلو ارتكب “سلوكًا مشينًا” في الدقيقة 94 في مباراة الهلال والنصر، يتمثل في ضرب المنافس على الوجه بواسطة المرفق، ما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.

وأكدت اللجنة أنه تم ثبوت الخطأ، ما ترتيب عليه إيقافه مباراتين رسميتين، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 20 ألف ريال.

وشددت اللجنة على أن هذه العقوبة غير قابلة للاستئناف.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب نادي #الهلال أندريه كاريلو (مباراتين رسميتين)، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال. pic.twitter.com/kfpbnHrIAF — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

كان جمهور “النصر” قد دشّن هاشتاغًا باسم “#كوع_كاريلو_اوضح_من_الشمس”، للضغط على لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لإيقاف اللاعب، وفقًا للوائح، خاصة أن اللاعب حصل على طرد في نهاية المباراة بسبب هذه الضربة.

وتوقَّف اللعب في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، إذ طالب لاعبو الهلال بضربة جزاء بداعي تعرّض البديل سلمان الفرج لعرقلة من جانب راموس.

وتوجَّه الحكم لفحص التدخل عبر الشاشة، لكنه أشار بعدم وجود خطأ بينما أشهر البطاقة الحمراء في وجه أندري كاريلو لاعب الهلال بداعي تعدّيه على بيتروس ماتيوس الذي سقط مصابًا، إذ وجَّه له دفعة بمرفقه في الوجه.

وأفلت النصر من الهزيمة أمام مضيفه الهلال، وحقق أمامه تعادلًا مثيرًا 2-2 في مباراة ديربي الرياض، التي جمعت بينهما، يوم السبت، على ملعب استاد “جامعة الملك سعود” ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.