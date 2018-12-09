هل قام مسؤولو نادي النصر السعودي بتزوير خطاب احتجاجهم ضد الوحدة؟

هل قام مسؤولو نادي النصر السعودي بتزوير خطاب احتجاجهم ضد الوحدة؟

المصدر: فريق التحرير

شنّت الجماهير المنافسة لنادي النصر السعودي، وخاصة الهلال، حملة عبر موقع “تويتر” لمعاقبة مسؤولي “العالمي”، بعد اعتراف عبد الله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم النصر، عن وقوع خطأ من قبل ناديه في الاحتجاج الذي تقدَّم به ضد الوحدة أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قضية مشاركة علي النمر في المباراة.

وكان الاتحاد السعودي رفض احتجاج العالمي حول مشاركة الثنائي أحمد عبده وعلي النمر، لاعبي الوحدة، خلال مواجهة الفريقين.

وكان النصر استند في احتجاجه إلى كون الثنائي من المواليد في الوقت الذي تنص فيه اللوائح على مشاركة لاعب واحد فقط من المواليد، إلا أن الاتحاد السعودي رفض الاحتجاج لعدم تقديمه في الوقت القانوني وهو 48 ساعة بعد انتهاء المباراة.

متحدث النصر أكد أن هناك خطأ وقع فيه مستشار الإدارة القانونية بالنادي، إلا أنه أكد أن النادي سيستمر في استئنافه ضد قرار رفض الاحتجاج، مؤكدًا تقديم أسباب جديدة.

وكشفت الجماهير، أن هناك تزويرًا حدث للبريد الإلكتروني الذي أرسل للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ تم تغيير توقيته والمنطقة الزمنية الخاصة به ليظهر وكأنه أرسل قبل إغلاق باب التقديم بـ20 دقيقة، وهو ما صرح به زنان عبر قناة “العربية”.

واشتعل هاشتاغ “#تزوير_نادي_النصر” على تويتر، إذ انبرى جمهور الهلال لاتهام “العالمي” بالتزوير، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة عليه وفقًا للوائح، وهي خصم النقاط، وقد يصل الأمر إلى الاسبتعاد من منافسات الدوري السعودي.

وقال بدر المالكي: “التزوير في الوثائق جريمة يعاقب عليها القانون”.

وشدد مغرد يدعى حمود: “هل تعلم لو أن الهلال هو المزور ماذا راح تفعل رابطة دوري المحترفين سوف تهبط الهلال، أين العدل الآن النصر يزور”.

وقال عبدالله عبر حسابه: “من أمن العقوبه أساء الأدب”.

وأشار مغرد آخر: “كما طالب رئيس نادي النصر، نريد تطبيق الأنظمة واللوائح، نحن في عصر الحزم والعزم”.

وقال مغرد يدعى رهيب: “هنا رئيس المركز الإعلامي في لقاء تلفزيوني يؤكد سلامة موقفهم، وأنهم قاموا بإرسال الإيميل في الوقت المحدد، واليوم يغرد.. أن هناك خطأ، أرادوا فقط التلاعب بالأنظمة، ويجب التحقيق في ذلك وتطبيق اللوائح ضدهم”.

فيما شرح مغرد كيفية تغيير التوقيت على الإيميل مرفقًا فيديو مع تغريدته، قائلًا: “طريقة تزويرهم ممكن يكتشفها حتى اللي بحياته ما تعامل بالإيميل”.

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