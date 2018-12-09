هل قام مسؤولو نادي النصر السعودي بتزوير خطاب احتجاجهم ضد الوحدة؟

شنّت الجماهير المنافسة لنادي النصر السعودي، وخاصة الهلال، حملة عبر موقع “تويتر” لمعاقبة مسؤولي “العالمي”، بعد اعتراف عبد الله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم النصر، عن وقوع خطأ من قبل ناديه في الاحتجاج الذي تقدَّم به ضد الوحدة أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قضية مشاركة علي النمر في المباراة.

وكان الاتحاد السعودي رفض احتجاج العالمي حول مشاركة الثنائي أحمد عبده وعلي النمر، لاعبي الوحدة، خلال مواجهة الفريقين.

وكان النصر استند في احتجاجه إلى كون الثنائي من المواليد في الوقت الذي تنص فيه اللوائح على مشاركة لاعب واحد فقط من المواليد، إلا أن الاتحاد السعودي رفض الاحتجاج لعدم تقديمه في الوقت القانوني وهو 48 ساعة بعد انتهاء المباراة.

متحدث النصر أكد أن هناك خطأ وقع فيه مستشار الإدارة القانونية بالنادي، إلا أنه أكد أن النادي سيستمر في استئنافه ضد قرار رفض الاحتجاج، مؤكدًا تقديم أسباب جديدة.

وكشفت الجماهير، أن هناك تزويرًا حدث للبريد الإلكتروني الذي أرسل للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ تم تغيير توقيته والمنطقة الزمنية الخاصة به ليظهر وكأنه أرسل قبل إغلاق باب التقديم بـ20 دقيقة، وهو ما صرح به زنان عبر قناة “العربية”.

ماهي عقوبة تزوير الوثائق ؟

1-شطب من قام بالتزوير نهائيوغرامة مالية .

2- تهبيط النادي للدرجة الأدنى

أو خصم 6 نقاط .

نبي نشوف الان الحزم والعزم اللي يقولون عنه .

بالانظمة النصر الى الدرجة الاولى الا اذا ساعدهم ال الشيخ#تزوير_نادي_النصر pic.twitter.com/hoFwxKExNV — مغرد هلالي (@helil85) December 9, 2018

واشتعل هاشتاغ “#تزوير_نادي_النصر” على تويتر، إذ انبرى جمهور الهلال لاتهام “العالمي” بالتزوير، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة عليه وفقًا للوائح، وهي خصم النقاط، وقد يصل الأمر إلى الاسبتعاد من منافسات الدوري السعودي.

وقال بدر المالكي: “التزوير في الوثائق جريمة يعاقب عليها القانون”.

#تزوير_نادي_النصر التزوير في الوثائق جريمه يعاقب عليها القانون pic.twitter.com/avSFcpa8V2 — بدرالمالكي (@Badrboon7) December 9, 2018

وشدد مغرد يدعى حمود: “هل تعلم لو أن الهلال هو المزور ماذا راح تفعل رابطة دوري المحترفين سوف تهبط الهلال، أين العدل الآن النصر يزور”.

هل تعلم لو ان الهلال هو المزور ماذا راح تفعل رابطة دوري المحترفين سوف تهبط الهلال أين العدل الان النصر يزور #تزوير_نادي_النصر pic.twitter.com/oAfY1D4Joj — حمود (@hamod_al_ali) December 9, 2018

وقال عبدالله عبر حسابه: “من أمن العقوبه أساء الأدب”.

وأشار مغرد آخر: “كما طالب رئيس نادي النصر، نريد تطبيق الأنظمة واللوائح، نحن في عصر الحزم والعزم”.

#تزوير_نادي_النصر

كما طالب رئيس نادي النصر

نريد تطبيق الانظمه واللوائح

نحن في عصر الحزم والعزم .. pic.twitter.com/7X4l4pTwI0 — sa (@sa6116sa) December 9, 2018

وقال مغرد يدعى رهيب: “هنا رئيس المركز الإعلامي في لقاء تلفزيوني يؤكد سلامة موقفهم، وأنهم قاموا بإرسال الإيميل في الوقت المحدد، واليوم يغرد.. أن هناك خطأ، أرادوا فقط التلاعب بالأنظمة، ويجب التحقيق في ذلك وتطبيق اللوائح ضدهم”.

هنا رئيس المركز الاعلامي في لقاء تلفزيوني يؤكد سلامة موقفهم وانهم قاموا بإرسال الإيميل في الوقت المحدد واليوم يغرد .. ان هناك خطأ ليس هناك خطأ .. اردوا التلاعب بالانظمه

ويجب التحقيق في ذلك وتطبيق اللوائح ضدهم @saudiFF#تزوير_نادي_النصر pic.twitter.com/1yzEUWDJvL — رهيب ! (@8Rahib) December 9, 2018

فيما شرح مغرد كيفية تغيير التوقيت على الإيميل مرفقًا فيديو مع تغريدته، قائلًا: “طريقة تزويرهم ممكن يكتشفها حتى اللي بحياته ما تعامل بالإيميل”.