بعد الاعتراف بوجود خطأ.. هل سيتراجع نادي النصر السعودي عن احتجاجه في قضية علي النمر؟

كشف عبد الله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، عن وقوع خطأ من قبل ناديه في الاحتجاج الذي تقدَّم به ضد الوحدة أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قضية مشاركة علي النمر في المباراة.

وكان الاتحاد السعودي رفض احتجاج العالمي حول مشاركة الثنائي أحمد عبده وعلي النمر، لاعبي الوحدة، خلال مواجهة الفريقين.

وكان النصر استند في احتجاجه إلى كون الثنائي من المواليد في الوقت الذي تنص به اللوائح على مشاركة لاعب واحد فقط من المواليد، إلا أن الاتحاد السعودي رفض الاحتجاج لعدم تقديمه في الوقت القانوني وهو 48 ساعة بعد انتهاء المباراة.

متحدث النصر أكد أن هناك خطأ وقع به مستشار الإدارة القانونية بالنادي إلا أنه أكد أن النادي سيستمر في استئنافه ضد قرار رفض الاحتجاج، مؤكدًا تقديم أسباب جديدة.

وكتب بن زنان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أود الإيضاح بشأن ما صرحت به في برنامج في المرمى على قناة العربية حول الاحتجاج: إذ تبيَّن للإدارة وجود خطأ تسبب به مستشار الإدارة القانونية في النادي وتم رصد الخطأ.. علمًا أن نادي النصر سيظل متمسّكًا بطلب استئنافه على قرار لجنة الانضباط وتمسّكه بحقه القانوني في قبول الاحتجاج بناءً على أسباب قانونية سنقدمها أمام لجنة الاستئناف”.

وكان بن زنان قال في تصريحاته لقناة “العربية”: سنسلم كل الوثائق التي تثبت أننا قدَّمنا الاحتجاج قبل انتهاء الوقت إلى لجنة الاستئناف”.

وأضاف: “لا نتحمل أي خلل إلكتروني في اتحاد القدم، وبالنسبة لنا الأهم أن البريد الإلكتروني تم إرساله قبل انتهاء موعد تقديم الاحتجاج”.

يذكر أن المباراة كانت انتهت بفوز الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، بالجولة الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.