مباراة الهلال والنصر.. جمهور “العالمي” يطالب بتغليظ عقوبة كاريلو بعد ضربة “كوع” في وجه ماتيوس

تداول جمهور نادي النصر السعودي مَقطعًا مصوَّرًا خلال مباراة الفريق ضد الهلال، مساء السبت، في اللقاء الذي جمع الفريقين بديربي الرياض، يظهر ضربة بالكوع وجَّهها البيروفي أندريه كاريلو لوجه لاعب الوسط، بيتروس ماتيوس.

ودشَّن جمهور “العالمي” هاشتاغًا باسم “#كوع_كاريلو_اوضح_من_الشمس”، للضغط على لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لإيقاف اللاعب، وفقًا للوائح، خاصة أن اللاعب حصل على طرد في نهاية المباراة بسبب هذه اللعبة.

وتوقَّف اللعب في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، إذ طالب لاعبو الهلال بضربة جزاء بداعي تعرّض البديل سلمان الفرج لعرقلة من جانب راموس.

وتوجَّه الحكم لفحص التدخل عبر الشاشة، لكنه أشار بعدم وجود خطأ بينما أشهر البطاقة الحمراء في وجه أندري كاريلو لاعب الهلال بداعي تعدّيه على بيتروس ماتيوس الذي سقط مصابًا، إذ وجَّه له دفعة بمرفقه في الوجه.

وأفلت النصر من الهزيمة أمام مضيفه الهلال، وحقق أمامه تعادلًا مثيرًا 2-2 في مباراة ديربي الرياض، التي جمعت بينهما، يوم السبت، على ملعب استاد “جامعة الملك سعود” ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الهلال بهدفين سجلهما المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين الـ3، والـ18، ثم تعادل النصر بثنائية سجلها جوليانو فيكتور دي باولا وعبد الرزاق حمدالله في الدقيقتين الـ 73 والـ78.

ورفع الهلال رصيده بذلك إلى 29 نقطة في صدارة الدوري السعودي، وتتبقى له مباراة مؤجلة واحدة، كما رفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني.

ولا يزال الهلال، الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، الفريق الوحيد بالدوري السعودي الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في الموسم، وقد حقق اليوم التعادل الثاني له في الموسم مقابل 9 انتصارات.

وقال عبد الرحمن الفريح عبر حسابه على تويتر: “ضرب متعمد في الوجه، عقوبته المستحقة إيقاف 4 مباريات

نحن بانتظار صدور قرار لجنة الانضباط”.

#كوع_كاريلو_اوضح_من_الشمس

-ضرب متعمد في الوجه

-عقوبته المستحقة ايقاف 4 مباريات

نحن بإنتظار صدور قرار لجنة الانضباط..#الهلال_النصر pic.twitter.com/G5ovy4K4vQ — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) December 8, 2018

فيما نشرت سفيرة النصر على حسابها الفيديو، معلقة: “أوضح من الشمس”.

وشدد فارس: “وفقًا للائحة لجنة الانضباط لازم يتوقف لاعب الهلال “كاريلو” مباراة واحدة إضافة إلى عقوبة الطرد”.

#كوع_كاريلو_اوضح_من_الشمس وفقًا للائحة لجنة الانضباط لازم يتوقف لاعب الهلال "كاريلو" مباراة واحدة إضافة إلى عقوبة الطرد ???????? pic.twitter.com/wsT0cpgPX1 — فارس . (@fa06r) December 8, 2018

فيما أشار مغرد آخر: “وين الحكم عن مثل هذا الأفعال.. هذا قتال مو لعب”.