سعود آل سويلم يسخر من تسجيل السكرتير الفني لنادي الهلال تصريحات مدرب النصر‎

سخر سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، من فيديو نشرته صحيفة “الرياضية”، عقب مباراة ديربي الرياض، أمام الهلال، يُظهر تواجد البرتغالي جواو كارلوس، السكرتير الفني في فريق الهلال، وهو يدوّن تصريحات مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وقال السويلم عبر حسابه الشخصي على تويتر:”حضور مبارياتنا، وتسجيل بيانات، وتصوير، مشّيناها.. أما يُوصل التفكير الذكي لتسجيل حديث المدرب خلف الجدران..! نحن نتكفل بتقديم USB أو CD لتصريحات مدربي العالمي إذا فاتكم شيء”.

حضور مبارياتنا وتسجيل بيانات وتصوير ومشيناها ..

أما يوصل التفكير الذكي لتسجيل حديث المدرب خلف الجدران ..!!؟

نحن نتكفل بتقديم USB أو CD لتصريحات مدربي العالمي إذا فاتكم شيء https://t.co/fTY7WqW5qE — سعود آل سويلم (@SSuwailm) December 8, 2018

واقتنص فريق النصر، اليوم السبت، تعادلًا مثيرًا من مضيفه الهلال بهدفين لكل منهما، في ديربي مدينة العاصمة السعودية الرياض، في الجولة الثانية عشرة للدوري المحلي.

وبدأت المباراة قوية وسريعة من الجانبين، في ظل سعي كل فريق إلى تحقيق الانتصار، خاصة في ظل صراع الصدارة بينهما.

ومن البداية نجح الهلال في التقدم مبكرًا عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 3 من زمن المباراة.

وحاول النصر العودة في النتيجة، ولكن الرغبة والخطورة كانتا أكبر للهلال، الذي نجح في إضافة هدف ثانٍ عبر بافيتيمبي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

واستمرت المحاولات بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون ردٍ.

ودخل الفريقان الشوط الثاني، وكل منهما يسعى لتقديم أفضل ما لديه، ولكن الهلال تراجع بشكل كبير في أدائه القوي.

ونجح النصر بتقليص الفارق بهدف عن طريق البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وبعد الهدف، تواصلت الإثارة في ظل استغلال النصر لتراجع غريب من الهلال، ليقتنص النصر الهدف الثاني عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

ولم تنتهِ الإثارة بهدف التعادل من النصر، ولكن قوة المباراة استمرت بتواصل الفرص من الفريقين إلى جانب الاحتكاكات القوية والاعتراضات، حتى طرد البيرفي أندري كاريلو لاعب الهلال في الدقيقة 90+7 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، يتصدر الهلال الترتيب برصيد 29 نقطة، والنصر الثاني برصيد 26 نقطة.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.