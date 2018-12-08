هل تغاضى الحكم عن ركلة جزاء لنادي الهلال ضد النصر؟ (فيديو)‎

كشف المستشاران التحكيميان محمد فودة وسمير عثمان عن وجود ضربة جزاء لنادي الهلال لم تحتسب في الدقيقة 93، خلال المواجهة التي جمعت الفريق أمام النصر، على ملعب “محيط الرعب” في قمة مثيرة بالدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت.

وأشاد فودة وسمير عثمان خلال حديثهما للقناة الرياضية السعودية بالحكم الأرجنتيني الذي أدار اللقاء وانتهى بالتعادل الإيجابي 2/2، إلا أنهما أشارا إلى أنه ارتكب في نهاية اللقاء خطأ أثّر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، وذلك لعدم احتسابه ركلة جزاء للهلال بعد تعرض سلمان الفرج للإعاقة من مدافع النصر كريستيان راموس.

المستشاران التحكيميان "محمد فودة و "سمير عثمان" يؤكدان وجود ضربة جزاء للهلال لم تحتسب في الدقيقة 93 pic.twitter.com/7ai4WySG5k — KSA SPORTS (@riyadiyatv) December 8, 2018

واتفق معهما أحمد حسام “ميدو”، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، قائلًا: “أعتقد أن الهلال له ركلة جزاء في نهاية الشوط الثاني”.

فيما قال البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال، تعليقًا على اللقطة عقب المباراة: “حكم المباراة امتنع عن العودة للقطة ركلة جزاء الهلال، بالرغم من مطالبة اللاعبين، واكتفى بلقطة كاريلو وطرده”.

كما علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على الحكم، قائلًا: “حكم ممتاز ومباراة جميلة جدًا”.

“https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1071408008859672576

وأصبح رصيد الهلال 29 نقطة من 11 مباراة في الصدارة، ولا يزال يتقدم بثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة، بعدما أخفق الفريقان في الفوز للمباراة الثانية على التوالي.