سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي يصف الهلال بـ”صغير الرياض”‎

وصف سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، نظيره الهلال بـ”صغير الرياض”، بعد الديربي الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، وانتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وقال السويلم عبر حسابه الشخصي على تويتر: “هاردلك لجمهور العالمي.. استحوذنا وسيطرنا على مجريات المباراة حتى اختفى (صغير الرياض) أمامنا، ولكن لم يكن التوفيق حليفنا في استغلال الفرص، الفوز على النصر (صعب المحال)”.

هاردلك لجمهور العالمي .. استحوذنا وسيطرنا على مجريات المباراة حتى أختفى (صغير الرياض) أمامنا، ولكن لم يكن التوفيق حليفنا في استغلال الفرص، الفوز على النصر (صعب المحال) — سعود آل سويلم (@SSuwailm) December 8, 2018

واقتنص فريق النصر، اليوم السبت، تعادلًا مثيرًا من مضيفه الهلال بهدفين لكل منهما، في ديربي مدينة العاصمة السعودية الرياض، في الجولة الثانية عشر للدوري.

بدأت المباراة قوية وسريعة من الجانبين، في ظل سعي كل فريق لتحقيق الانتصار خاصة في ظل صراع الصدارة بينهما.

ومن البداية نجح الهلال في التقدم مبكرًا عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميس في الدقيقة 3 من زمن المباراة.

حاول النصر العودة في النتيجة، ولكن الرغبة والخطورة كانتا أكبر للهلال، الذي نجح في إضافة هدف ثانٍ عبر بافيتيمبي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

واستمرت المحاولات بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون رد.

دخل الفريقان الشوط الثاني وكل منهما يسعى لتقديم أفضل ما لديه، ولكن تراجع الهلال بشكل كبير في أدائه القوي.

ونجح النصر في تقليص الفارق بهدف عن طريق البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

بعد الهدف، تواصلت الإثارة في ظل استغلال النصر لتراجع غريب من الهلال، ليقتنص النصر الهدف الثاني عبر المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

ولم تنتهِ الإثارة بهدف التعادل من النصر، ولكن استمرت قوة المباراة بتواصل الفرص من الفريقين إلى جانب الاحتكاكات القوية والاعتراضات، حتى طرد البيرفي أندري كاريلو لاعب الهلال في الدقيقة 90+7 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يتصدر الهلال الترتيب برصيد 29 نقطة، والنصر الثاني برصيد 26 نقطة.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.