4 أهداف في تعادل مثير بين الهلال والنصر في قمة الدوري السعودي (فيديو)

أحرز الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، هدفين في أول 18 دقيقة، لكن نور الدين أمرابط لاعب النصر صنع هدفين متتاليين في الشوط الثاني، ليتعادل العملاقان 2-2 في قمة مثيرة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

وتقدم غوميز بالهدف الأول بعد ثلاث دقائق بضربة رأس، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب.

وسجل البرازيلي جوليانو هدف النصر الأول بضربة رأس في الدقيقة 74، وأضاف المغربي رزاق حمدالله الهدف الثاني بعد أربع دقائق، بعد كرتين عرضيتين من المتألق أمرابط.

وأصبح رصيد الهلال 29 نقطة من 11 مباراة في الصدارة، ولا يزال يتقدم بثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة، بعدما أخفق الفريقان في الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وتلقى أندريه كاريو، لاعب الهلال القادم من بيرو، بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 3

الهلال 1 : 0 النصر #الهلال_النصر pic.twitter.com/YdYZu0eqL6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 8, 2018

* سيطرة الهلال

توغل كاريو لاعب منتخب بيرو بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية متقنة إلى غوميز، الذي ارتقى دون رقابة وسجل الهدف الأول.

واحتفل غوميز، المنضم في صفقة ضخمة قبل انطلاق الموسم من غلطة سراي، بالدخول إلى مرمى النصر كأسد يلتهم الشبكة.

وبعد خمس دقائق، توغل النيجيري أحمد موسى من ناحية اليسار وأرسل الكرة إلى حمدالله، الذي سدد في البداية في مدافعي الهلال ثم ردت الكرة وتابعها ثم سدد مجددًا، لكنها اصطدمت بزميله جوليانو.

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 18

الهلال 2 : 0 النصر #الهلال_النصر pic.twitter.com/h0q359qT8O — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 8, 2018

وركض محمد البريك بالكرة ناحية اليمين وأرسل كرة أرضية إلى غوميز الذي حولها بنجاح إلى داخل المرمى.

وهدأ إيقاع الهلال وضغط النصر لتقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء، لكن جوليانو لم يكن محظوظًا عندما نفذ ركلة حرة ارتدت من القائم في الدقيقة 40.

وكاد كارلوس إدواردو أن يضيف الهدف الثالث للهلال في نهاية الشوط الأول من هجمة مرتدة بعد انفراد بالمرمى، لكن الحارس وليد عبدالله أنقذ الكرة بقدمه ببراعة.

* انتفاضة النصر

وحاول النصر طويلًا تقليص الفارق وتلقى جوليانو تمريرة من موسى داخل المنطقة، لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد الحارس علي الحبسي بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.

وبذل أمرابط مجهودًا كبيرًا ناحية الجناح الأيمن، قبل أن يرسل كرة عرضية حولها جوليانو برأسه إلى داخل المرمى ليقلص الفارق.

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 78

الهلال 2 : 2 النصر #الهلال_النصر pic.twitter.com/YKpG9hI2Sc — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 8, 2018

وبعد أربع دقائق فقط أدرك حمدالله التعادل بضربة رأس أخرى، بعد تمريرة رائعة من مواطنه أمرابط من ناحية اليمين أيضًا.

وتلقى النصر، الذي خسر 2-1 أمام الوحدة، يوم الأحد الماضي، دفعة معنوية هائلة وواصل التقدم إلى الهجوم بحثًا عن هدف جديد.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : جوليانو في الدقيقة 73

الهلال 2 : 2 النصر #الهلال_النصر pic.twitter.com/AFxWUwMK9b — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 8, 2018

ومن جديد حصل أمرابط على الكرة ناحية اليمين وأرسلها عرضية إلى زميله موسى، لكن المهاجم النيجيري لم يروض الكرة بشكل مناسب وسددها في دفاع الهلال قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع اعتدى كاريو على بتروس لاعب النصر وتلقى بطاقة حمراء، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.