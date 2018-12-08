مباراة الهلال والنصر.. لقطة وفاء رائعة للراحل سلطان البرقان قبل اللقاء (فيديو)

قامت جماهير نادي الهلال السعودي بتقديم لفتة طيبة ورائعة تجاه اللاعب الراحل سلطان البرقان، قبل مباراة الديربي أمام النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان البرقان وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، ليتأثر الوسط الرياضي السعودي برحيل لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق.

ورفعت جماهير الهلال لافتة لسلطان البرقان في مباراة الديربي أمام النصر، تحمل صورته، وكتب بجوارها “ستبقى في قلوبنا يا طيب الأخلاق”.

وخصصت إدارة الهلال السعودي، إيراد مواجهة الفريق أمام النصر، لصالح عائلته؛ وفاءً لما قدمه اللاعب لنادي الهلال خلال السنوات التي قضاها في الزعيم.

ويتصدر الهلال في الوقت الحالي ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في اثنين.