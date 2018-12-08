أهداف مباراة الهلال والنصر.. غوميز يتقدم للزعيم بثنائية ويحتفل بطريقة مثيرة (فيديو)

فاجأ نادي الهلال ضيفه النصر بهدف مبكر، من رأسية متقنة لمهاجمه الفرنسي جوميز، الذي استغل كرة عرضية أرسلها زميله كاريللو ليسكنها شباك الحارس وليد عبدالله، في الدقيقة الرابعة من عمر ديربي الرياض.

وبعد تسجيل الهدف، احتفل غوميز بطريقته المميزة، لكن هذه المرة داخل مرمى نادي النصر، وقد تدخل حكم المباراة وأمر اللاعب بالخروج من المرمى.

— اهداف اليوم (@AhdafAlYoum18) December 8, 2018

مع اندفاع نادي النصر للهجوم لتعويض الهدف، أهدر جوليانو هدفا محققا، ثم ضاعف غوميز النتيجة بعدما حول عرضية متقنة من محمد البريك لمرمى وليد عبدالله.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 3

الهلال 1 : 0 النصر #الهلال_النصر pic.twitter.com/YdYZu0eqL6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 8, 2018