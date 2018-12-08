أهداف مباراة الهلال والنصر.. غوميز يتقدم للزعيم بثنائية ويحتفل بطريقة مثيرة (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والنصر.. غوميز يتقدم للزعيم بثنائية ويحتفل بطريقة مثيرة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

فاجأ نادي الهلال ضيفه النصر بهدف مبكر، من رأسية متقنة لمهاجمه الفرنسي جوميز، الذي استغل كرة عرضية أرسلها زميله كاريللو ليسكنها شباك الحارس وليد عبدالله، في الدقيقة الرابعة من عمر ديربي الرياض.

وبعد تسجيل الهدف، احتفل غوميز بطريقته المميزة، لكن هذه المرة داخل مرمى نادي النصر،  وقد تدخل حكم المباراة وأمر اللاعب بالخروج من المرمى.

مع اندفاع نادي النصر للهجوم لتعويض الهدف، أهدر جوليانو هدفا محققا، ثم ضاعف غوميز النتيجة بعدما حول عرضية متقنة من محمد البريك لمرمى وليد عبدالله.

 

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