مباراة الهلال ضد النصر.. كل ما تريد معرفته عن ديربي الرياض

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة لقاء الديربي المنتظر بين الهلال وضيفه النصر، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري السعودي.

ويبقى ديربي الرياض أحد أهم مباريات الموسم الحالي في الكرة السعودية؛ لأنه يُعد نقطة مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري بين الهلال والنصر.

ودائمًا ما تتسم مباريات ديربي الرياض بالأجواء الجماهيرية المثيرة، والتي تجعل هذ المباراة المنتظرة تحظى بمتابعة مكثفة بين جماهير الفريقين.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي كل الأمور المتعلقة الخاصة بمباراة الديربي بين الهلال والنصر:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود، في العاصمة السعودية الرياض، الساعة 15:05 بتوقيت مكة المكرمة، 14:05 بتوقيت القاهرة، بإدارة الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا.

وتبث المباراة عبر قناة ksa sports1، بصوت المعلق فهد العتيبي، ودوري بلس 1 بصوت المعلق جعفر الصليح.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة من 10 مباريات من خلال 9 انتصارات وتعادل ودون هزيمة، وسجل الزعيم 24 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم في الدوري، واستقبل 7 أهداف، وهو أيضًا صاحب أقوى دفاع بقيادة مديره الفني البرتغالي خورخي خيسوس، ويُعد الفرنسي بوفاتيمي غوميز هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 11 مباراة من 8 انتصارات وتعادل وهزيمتين، وسجل الفريق 20 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بقيادة المدير الفني المؤقت البرتغالي هيلدر غوستافو، ويُعد هداف الفريق البرازيلي غوليانو برصيد 5 أهداف.

تاريخ المواجهات

يتفوق نادي الهلال في تاريخ المواجهات أمام النصر، إذ تقابل الفريقان في 151 مباراة، فاز خلالها الزعيم 60 مرة، مقابل 49 انتصارًا للنصر، و42 تعادلًا، وكانت أول مباراة في كأس الملك 1963، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتقابل الفريقان في بطولة الدوري 90 مرة، تفوق خلالها الهلال في 36 لقاء، مقابل 26 انتصارًا للنصر، و28 تعادلًا، ومنذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008/2009، فاز الهلال في 11 مباراة وخسر 5 مرات فقط وتعادل الفريقان 4 مرات في 20 لقاء بالدوري.

ولم يفز النصر في الديربي بالدوري منذ موسم 2014/2015، وهو ما يزيد متاعب العالمي في المواجهة.

الهلال وفكر خيسوس

يراهن الهلال على فكر مدربه البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني المخضرم الذي يقدم مستويات رائعة ويسير بخطى ثابتة.

ويعتمد الهلال على طريقة 4-2-3-1، ويغيب عن الزعيم أكثر من لاعب على رأسهم عمر عبدالرحمن “عموري” نجم الكرة الإماراتية للإصابة، وأيضًا نواف العابد لعدم الجاهزية، بينما تأكدت جاهزية الثلاثي سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني.

ويعوّل خيسوس على الحارس العماني القدير علي الحبسي، وأمامه الرباعي الدفاعي الإسباني ألبرتو بواتيا وبجواره علي آل بليهي ومحمد البريك الظهير الأيمن السريع وأيضًا الظهير الأيسر ياسر الشهراني.

ويعتمد خيسوس على ثنائي الارتكاز محمد كنو وبجواره سلمان الفرج وفي خط الوسط الهجومي البرازيلي الموهوب كارلوس إدواردو صانع الألعاب والبيروفي أندري كاريلو وسالم الدوسري، ويقود الهجوم الفرنسي بوفاتيمي غوميز.

النصر والفرصة الأخيرة

يبحث النصر عن استغلال الفرصة الأخيرة في مواجهة الهلال من أجل تقليص الفارق؛ خاصة أن الهلال له مباراة مؤجلة بالدوري.

ويغيب عن النصر لاعبه بيتروس للإيقاف، ويعتمد المدرب المؤقت هيلدر غوستافو على طريقته 4-1-4-1 مراهنًا على الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه رباعي الدفاع الأوروغوياني برونو أوفيني والبيروفي كريستيان راموس وعوض خميس وسلطان الغنام.

ويعتمد غوستافو على لاعب الارتكاز عبدالرحمن الدوسري وأمامه الرباعي المرعب يحيى الشهري والبرازيلي جوليانو والمغربي نورالدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى وفي الهجوم المغربي عبدالرازق حمدالله.

وقال أشرف قاسم، مدافع الهلال السعودي الأسبق ونجم الكرة المصرية، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” إن المباراة ستكون صعبة رغم التفوق النظري للهلال؛ بسبب الاستقرار الفني وتطور لاعبيه هجوميًّا.

وأضاف “أتوقع أن يكون لأحمد موسى دور مهم في هجوم النصر، وأيضًا لغوميز والدوسري دور مهم في معادلة هجوم الهلال، واللعب من الأطراف سيكون مهمًا لكلا المدربين”.