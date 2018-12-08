القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر والمعلقون‎

يحل نادي النصر، ضيفًا على منافسه الهلال، على استاد جامعة الملك سعود، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنقل المباراة على قناة KSA Sports HD1 بصوت المعلق فهد العتيبي، وعلى قناة Dawri Plus 1 HD بصوت المعلق جعفر الصليح.

وتقام مباراة الهلال والنصر، اليوم السبت، الساعة 15:05 بتوقيت السعودية، 14:05 بتوقيت مصر.

ويتصدر نادي الهلال جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، من 10 مباريات، في حين يملك النصر 25 نقطة للنصر من 11 مباراة في المركز الثاني.

وحقق الهلال 9 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري السعودي، في حين خسر النصر مباراتين وحقق تعادلًا وحيدًا و8 انتصارات.

ويعود آخر فوز للنصر على الهلال في ديسمبر 2016، عندما فاز 2/0.

وسيتولى الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا إدارة المباراة، وهو الذي أدار المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي بين فرنسا وكرواتيا.

وحقق الهلال 5 انتصارات، مقابل فوز للنصر، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل في آخر 10 مباريات بين الفريقين.