موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

يستضيف نادي الهلال منافسه النصر ثاني الترتيب، في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.

وتُلعب المباراة، اليوم السبت، الساعة 15:05 بتوقيت السعودية، 14:05 بتوقيت مصر.

ويملك نادي الهلال 28 نقطة، من 10 مباريات، ويحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 25 نقطة للنصر من 11 مباراة.

ولم يخسر الهلال أي مباراة حتى الآن في الدوري السعودي، إذ حقق الفوز 9 مرات، مقابل تعادل وحيد، في حين خسر النصر مباراتين مقابل تعادل وحيد و8 انتصارات.

وسجل النصر آخر فوز على الهلال في ديسمبر 2016، عندما فاز 2/0.

ويدير المباراة الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا.

وحقق الهلال 5 انتصارات، مقابل فوز للنصر، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل في آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر.

وأعلن الهلال، قبل أيام، نفاد تذاكر مباراته أمام النصر، التي تم تخصيص دخلها إلى عائلة لاعب الهلال الراحل سلطان البرقان، بالتضامن مع شركة صلة.