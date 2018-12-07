مباراة الهلال والنصر.. لمسات الليغا وصراع الأجانب يصنعان الفارق في ديربي الرياض

يترقب جمهور الكرة السعودية لقاء ديربي العاصمة الرياض المنتظر بين نادي الهلال وضيفه النصر، السبت، في قمة الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتبدو هذه المواجهة مهمة في سباق صدارة الدوري السعودي، التي يعتليها الهلال بعد أداء ونتائج مبهرة في الفترة الماضية، بينما يأمل النصر بالفوز لإيقاف انطلاقة الهلال.

وتستعرض “إرم نيوز” بعض الأمور التي تصنع الفارق في ديربي الرياض خلال السطور القادمة:

لمسات الليغا

ينتظر عشاق الكرة السعودية لمسات الدوري الإسباني على الثنائي سالم الدوسري صانع ألعاب الهلال ويحيى الشهري لاعب وسط النصر.

وخاض سالم الدوسري نجم الهلال فترة مميزة مع فريق فياريال الإسباني في النصف الثاني من الموسم الماضي قبل بطولة كأس العالم، ساهمت في تطوره البدني والفني، ورغم أن الدوسري لعب مباراة وحيدة مع فياريال إلا أن بصمات الليغا ظهرت على أدائه في الموسم الحالي.

ويقدم الدوسري مستويات طيبة مع الهلال هذا الموسم، وشارك في 10 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع مثلها ويعد أحد أهم المحاور التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

وتواجد يحيى الشهري في فريق ليغانيس في الموسم الماضي ولم يشارك في أي لقاء، وشارك الشهري في 10 مباريات هذا الموسم مع النصر وسجل هدفين وصنع هدفًا مع النصر.

غوميز والقوة الضاربة

يعتمد الهلال على وجود العديد من النجوم الأجانب في تشكيلته، ولكن الأنظار تتجه بلا شك إلى الفرنسي بوفاتيمي غوميز نجم الشباك وهداف الزعيم.

وسجل غوميز 7 أهداف ويقدم مستويات مبهرة مع الهلال، ويعد أحد أبرز أوراق المدرب خيسوس بفضل قوته البدنية وسرعاته وقدراته التهديفية، بينما يعتمد خيسوس أيضًا على البرازيلي كارلوس إدواردو صانع الألعاب الموهوب في ظل إصابة الإماراتي عمر عبدالرحمن.

ويبدو هناك دور مهم للجناح البيروفي أندري كاريلو في الشكل الهجومي الذي يعتمد عليه المدرب خيسوس في طريقة اللعب 4-2-3-1، كما يملك الهلال سلاحين مهمين على مقاعد البدلاء وهما السوري عمر خربين والفنزويلي جيلمين ريفاس.

موسى وأسلحة النصر

يعتمد النصر على أسلحة اللاعبين الأجانب أيضًا في أدائه الهجومي، خاصة النيجيري أحمد موسى الذي سجل 5 أهداف بجانب صانع اللعب البرازيلي جوليانو أحد أبرز اللاعبين.

ويعتمد النصر أيضًا على الثنائي المغربي عبد الرازق حمد الله ونور الدين إمرابط، وأكد مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي السابق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن المباراة ستكون مهمة في وجود هدافين مميزين بين جوميز وأحمد موسى.

وأضاف:” اللاعبون الأجانب سيصنعون الفارق في الأداء الهجومي لكل فريق، وبالتالي سيكون الاختبار صعبًا على الفريقين”.

أجانب الدفاع

يبدو هناك دور مهم لأجانب الدفاع في الفريقين، فالهلال يعتمد على خبرة المدافع الإسباني ألبرتو بواتيا في قيادة الخط الخلفي، وهو أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب خيسوس.

ويعتمد النصر على ثنائي الدفاع الأوروغوياني برونو أوفيني والبيروفي كريستيان راموس أيضًا في الخط الخلفي.