موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلاقي نادي الهلال المتصدر منافسه النصر الثاني، في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة، غدًا السبت، الساعة 15:05 بتوقيت السعودية، 14:05 بتوقيت مصر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، مقابل 25 نقطة للنصر من 11 مباراة.

ولم يخسر الهلال أي مباراة، بعد أن حقق الفوز 9 مرات، مقابل تعادل وحيد، مقابل خسارتين للنصر وتعادل و8 انتصارات.

ويعود آخر فوز للنصر على الهلال إلى ديسمبر 2016، عندما فاز 2/0.

وحقق الهلال 5 انتصارات، مقابل فوز للنصر، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل في آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر.

وسيدير الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا مباراة القمة.

وأعلن نادي الهلال، نفاد تذاكر مباراته أمام النصر، التي تم تخصيص دخلها إلى عائلة لاعب الهلال الراحل سلطان البرقان، بالتضامن مع شركة صلة.