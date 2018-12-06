مشجع هلالي لنادي الاتحاد السعودي: “انهض يا عميد.. من قلب زعيم” (فيديو)

تضامن أحد مشجعي نادي الهلال السعودي، مع فريق الاتحاد، بعد النتائج السلبية التي حققها “العميد” خلال هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفع المشجع لافتة كتب عليها” انهض يا عميد .. من قلب زعيم”.

وخسر الاتحاد اليوم الخميس أمام الفيصلي 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحساب الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات الاتحاد قريبًا من دوامة الهبوط للدرجة الأدنى بقبوله الخسارة التاسعة بعد أن كسر سلسلة الخسائر في الجولة السابقة بالتعادل مع الحزم.

النتيجة رفعت رصيد الفيصلي إلى النقطة 16 في المركز السابع، بينما بقي الاتحاد عند ثلاث نقاط متذيلًا جدول ترتيب المنافسة.