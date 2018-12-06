نادي الاتحاد يتلقى الخسارة التاسعة في الدوري السعودي بسقوطه أمام الفيصلي (فيديو)

نادي الاتحاد يتلقى الخسارة التاسعة في الدوري السعودي بسقوطه أمام الفيصلي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تلقى نادي الاتحاد الخسارة التاسعة في الدوري السعودي، بعد سقوطه 1/2 أمام الفيصلي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وتلقى الاتحاد هدفًا مبكرًا في الدقيقة 11، بعدما وصلت الكرة إلى دييغو كالديرون بعد ركلة ركنية.

ومن ركلة ركنية أيضًا لعبها لويس غوستافو ووصلت إلى إيغور روسي، ليسجل الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 54.

وقلص فهد المولد النتيجة للاتحاد في الدقيقة 95.

وحقق الفيصلي فوزه الرابع، مقابل 4 تعادلات و4 خسائر، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، واصل الاتحاد نتائجه المخيبة، إذ لم يحقق أي فوز مقابل 9 خسائر و3 تعادلات، ليقبع في ذيل الترتيب وفي جعبته 3 نقاط فقط.

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