أهداف مباراة الاتحاد والفيصلي.. العميد يتأخر 1/2 (فيديو)

سجل دييغو كالديرون الهدف الأول للفيصلي في مباراته أمام الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.

وحصل الفيصلي على ركلة ركنية وصلت إلى دييغو كالديرون ليسجلها في الدقيقة 11.

وسجل إيغور روسي الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 54.

وسجل فهد المولد الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 95.

ويملك الفيصلي 13 نقطة في المركز العاشر، مقابل 3 نقاط فقط للاتحاد في المركز الأخير، علمًا أنه لم يحقق أي فوز في أي مباراة في الدوري حتى الآن.

والقتى الفريقان في مايو الماضي وفاز الاتحاد 3/1 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : كالديرون في الدقيقة 11

الاتحاد 0 : 1 الفيصلي #الاتحاد_الفيصلي pic.twitter.com/PnJevfPiug — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : ايغور روسي في الدقيقة 54

الاتحاد 0 : 2 الفيصلي #الاتحاد_الفيصلي pic.twitter.com/KL7Eb29jGC — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٦ ديسمبر ٢٠١٨