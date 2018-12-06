نادي الشباب يصعق أُحد والقادسية يهزم الاتفاق في الدوري السعودي (فيديو)

عاد الشباب إلى طريق الانتصارات بفوزه 1/0 على أُحد المتعثر، ليحقق انتصاره الأول في أربع مباريات بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

وسجل لاعب الوسط المدافع لويز أنطونيو الهدف الوحيد بعد 5 دقائق من الشوط الثاني، ليرفع الشباب رصيده إلى 20 نقطة من 12 مباراة ويتقدم للمركز الخامس.

وبقي أُحد في المركز قبل الأخير ولديه 6 نقاط من 11 مباراة.

واستمر انهيار الاتفاق بعد بداية جيدة للموسم، ومُنِي بهزيمته الخامسة في آخر 6 مباريات عقب خسارته 2/0 أمام القادسية جاره في المنطقة الشرقية.

ووضع أحمد الزين القادسية في المقدمة بعد 28 دقيقة، على استاد الأمير سعود بن جلوي، وأهدر البرازيلي بيسمارك فرصة مضاعفة النتيجة بعد أن أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 83.

لكن المهاجم البرازيلي الآخر إيلتون جوزيه أكد انتصار القادسية، بعد أن سجل الهدف الثاني في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقفز القادسية إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف الاتفاق صاحب المركز السابع.

وفي وقت سابق اليوم، سجل فهد الجهني هدفًا في بداية الشوط الثاني ليقود الباطن للفوز 1/0 على الفيحاء.

والفوز هو الثالث للباطن في 12 مباراة هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14 بين 16 فريقًا.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب : لويز أنطونيو في الدقيقة 50

الشباب 1 : 0 أحد #الشباب_أحد pic.twitter.com/HG5Mr3vBAJ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب : لويز أنطونيو في الدقيقة 50

الشباب 1 : 0 أحد #الشباب_أحد pic.twitter.com/HG5Mr3vBAJ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٦ ديسمبر ٢٠١٨