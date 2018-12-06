على خلفية أزمة علي النمر.. إيقاف المدير التنفيذي للنصر السعودي ورئيس نادي الوحدة

على خلفية أزمة علي النمر.. إيقاف المدير التنفيذي للنصر السعودي ورئيس نادي الوحدة

المصدر: فريق التحرير

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف أحمد البريكي المدير التنفيذي لنادي النصر، وبدفع غرامة 100 ألف ريال وحرمانه من دخول جميع الملاعب لمدة 3 أشهر.

كما عاقبت اللجنة في الوقت ذاته حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة لمدة 15 يومًا، وغرمته 50 ألف ريال.

وجاءت عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق في قرارين منفصلين.

ومنحت اللجنة الثنائي البريكي وخيمي حق الاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

وأصدرت لجنة الانضباط بيانًا قالت فيه إن عقوبة البريكي وخيمي جاءت لإدلائهما بتصريحات إعلامية في قضية لا تزال منظورة أمام اللجنة، في محاولة للتأثير على قرار اللجنة والتأثير على الرأي العام.

واشتكى نادي النصر نظيره الوحدة بشأن مشاركة علي النمر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضي، في الدوري السعودي.

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