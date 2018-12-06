على خلفية أزمة علي النمر.. إيقاف المدير التنفيذي للنصر السعودي ورئيس نادي الوحدة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف أحمد البريكي المدير التنفيذي لنادي النصر، وبدفع غرامة 100 ألف ريال وحرمانه من دخول جميع الملاعب لمدة 3 أشهر.

كما عاقبت اللجنة في الوقت ذاته حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة لمدة 15 يومًا، وغرمته 50 ألف ريال.

وجاءت عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق في قرارين منفصلين.

ومنحت اللجنة الثنائي البريكي وخيمي حق الاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

????| لجنة الانضباط والأخلاق تعاقب المدير التنفيذي لنادي النصر أحمد البريكي بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال وحرمانه من دخول جميع الملاعب لمدة 3 أشهر. pic.twitter.com/u9tf4I1lPN — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

????| لجنة الانضباط والأخلاق تعاقب رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال وتوقفه 15 يومًا. pic.twitter.com/qqPuDAbJiA — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

وأصدرت لجنة الانضباط بيانًا قالت فيه إن عقوبة البريكي وخيمي جاءت لإدلائهما بتصريحات إعلامية في قضية لا تزال منظورة أمام اللجنة، في محاولة للتأثير على قرار اللجنة والتأثير على الرأي العام.

واشتكى نادي النصر نظيره الوحدة بشأن مشاركة علي النمر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضي، في الدوري السعودي.