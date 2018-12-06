وثيقة جديدة تقوي موقف نادي النصر السعودي في أزمة علي النمر لاعب الوحدة

كذب نادي النصر السعودي، بيان لجنة الانضباط والذي رفض فيه احتجاج النادي ضد نظيره الوحدة بداعي تقديم الاحتجاج على مشاركة اللاعب علي النمر بعد انتهاء الموعد القانوني.

وأظهر برنامج “في المرمى” عبر قناة العربية، صورة من الإيميل المرسل من قبل نادي النصر لاتحاد الكرة بشأن الاحتجاج ضد مشاركة اللاعب علي النمر تبين أن موعده كان في الساعة الـ 7 بعكس بيان لجنة الانضباط الذي قال إنه كان في الساعة 9.

من جهته قال القانوني علي عباس في تصريحاته الفضائية للبرنامج إن وثيقة نادي النصر في حال صحتها ستكون حجة قوية لقبول دراسة الاحتجاج على مشاركة علي النمر.

وتابع لبرنامج في المرمى “عادة إذا حدث تضارب في التوقيت .. تتجاوز لجنة الاستئناف هذا الأمر وتبدأ في دراسة احتجاج النصر”.

“قبل أن تدرس لجنة الانضباط الاحتجاج تتأكد من الشكليات ومن ضمنها تقديم الاحتجاج في الموعد المحدد”.

وقال المتحدث الرسمي للنصر عبدالله بن زنان :” لا نتحمل أي خلل إلكتروني في اتحاد القدم .. بالنسبة لنا الأهم أن البريد الإلكتروني تم إرساله قبل انتهاء موعد تقديم الاحتجاج وخلال ساعات سيتم تقديم الاستئناف إلى اللجنة المختصة”.

“سنسلم كل الوثائق التي تثبت أننا قدمنا الاحتجاج قبل انتهاء الوقت إلى لجنة الاستئناف”.

وأتم “جميع المراسلات الآن عبر البريد الإلكتروني .. ولدينا حق قانوني ولن نسكت عنه”.