سعود السويلم رئيس نادي النصر: متى أصبح علي النمر لاعبًا سعوديًّا؟ نريد الـ3 نقاط

هاجم سعود السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي بسبب قضية علي النمر، لاعب نادي الوحدة، مطالبًا بالحصول على الـ3 نقاط الخاصة بالمباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأحد.

وكانت إدارة نادي النصر، أعلنت تقديمها مذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد كرة القدم السعودي بشأن إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد السعودية في المباراة، مشيرة إلى أن الأمر يعد مخالفة للوائح اتحاد اللعبة.

وتنص اللائحة التي تستند إليها الإدارة النصراوية على السماح بمشاركة لاعب واحد فقط من مواليد السعودية في المباريات.

وأوضح نادي الوحدة قانونية مشاركة لاعبيه أحمد عبده وعلي النمر في مواجهة النصر، بسبب تقييد النمر كلاعب سعودي، في حين تم قيد عبده كلاعب مواليد.

وفاز الوحدة على مضيفه النصر 2-1، يوم الأحد، في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويلم، عبر حسابه على تويتر: “مجلس الإدارة، وأنا كرئيس مؤتمنون على النادي أمام جماهيره وأمام رئيس هيئة الرياضة ولا نريد إلا تطبيق اللوائح فقط.. أطالب اتحاد الكرة بتوضيحات كيف تم تسجيل النمر كلاعب سعودي، وهل إدارة الوحدة قدمت أوراق ووثائق غير صحيحة أو مضللة؟”.

وأضاف: “نريد دورينا واحدًا من أفضل عشرة في العالم، وهالشيء ما يصير إلا بأنظمة وقوانين ولوائح صارمة على الكل.. مو (دوري كيرم) كل شوي واحد يفتي ويعطينا أنظمة جديدة.. النصر يريد تطبيق القانون”.

وتابع: “إدارة النصر تطالب بتطبيق اللوائح، ومواد اللوائح واضحة، 3 نقاط للنصر بسبب الخطأ اللي وقع فيه الوحدة أو أيًّا كان لا يهمنا، المهم أنه خالف اللائحة”.

وشدد: “النمر لاعب مواليد، وكل اللي يتابعون الدوري السعودي يدرون أنه لاعب مواليد، وشلون صار سعودي!!!! الاتحاد السعودي ماله حق يعطي جنسية بلد، يطبق قوانين ولوائح كرة القدم فقط”.