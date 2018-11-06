تركي آل الشيخ يتوعد صحيفة نشرت خبر براءة الحكم فهد المرداسي بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة”

توعد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الصحف التي نشرت خبر براءة الحكم فهد المرادسي وعودته لمزاولة مهنة التحكيم، بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة” معها.

ورد آل الشيخ على صحيفة “اليوم” عبر حسابها على تويتر، والتي قامت أيضًا بنشر الخبر ثم اعتذرت، قائلة: “تنفي الصحيفة ما ورد في خبر براءة فهد المرداسي من قبل النيابة العامة وتؤكد أنه اجتهاد غير موفق من مصدرها وتعتذر لقرائها عن ذلك”.

ليرد آل الشيخ: “المسألة أكبر من مجرد اعتذار ويتم نشره وينتهي الأمر؛ هناك ضرر حصل وهناك إيهام للقارئ من خلال التعدي على النيابة العامة واستخدامها لإضفاء مصداقية على خبر مكذوب كهذا”.

وأضاف: “الخبر فيه إساءة لهيئة الرياضة وللنيابة العامة وسنتخذ الإجراءات اللازمة”.

وكانت تقارير صحفية قالت إن النيابة العامة السعودية أعلنت براءة الحكم فهد المرداسي، والسماح له بمزاولة مهنة التحكيم مرة أخرى، في حين نفى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، هذه الأنباء تمامًا.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابه على تويتر: “للتوضيح، المرداسي مدان.. ولا مكان لمدان في التحكيم.. لا أعرف سبب الإشاعة، لكن من الواضح أن هناك من يصطاد في الماء العكر”.

وأضاف: “أنا شخصيًا تمنيت براءته، وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له.. هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي وهم معروفون”.

وبدأت قضية المرداسى (32 عامًا) بعد الإعلان المفاجئ عن استبعاده من قيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي أقيم في جدة في 12 مايو.

وقامت السلطات الكروية قبل ساعات من المباراة باستبعاده وتكليف الإنجليزي مارك كلاتنبرغ بقيادة المباراة، مشيرة الى إحالة الحكم السعودي “للمباحث الإدارية للتحقيق معه” دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان أصدرته، أوضحت لجنة الانضباط أن المرداسي تواصل مع رئيس نادي الاتحاد السعودي لطلب “رشوة”؛ لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة (انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-1 بعد التمديد)، ما دفعها إلى إيقافه مدى الحياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وقال حينها متحدث باسم الفيفا إن الأخير “أخذ علمًا بأن الحكم فهد المرداسى تم إيقافه مدى الحياة، من كل النشاطات المرتبطة بكرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم”، وأضاف: “طلب الفيفا معلومات إضافية من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الإدلاء بأى تعليق”.