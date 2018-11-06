سالم الدوسري عن طريقة احتفاله بهدفه في مباراة الهلال والاتفاق: سر سأكشفه نهاية الموسم (فيديو)

أعرب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بالمساهمة في فوز فريقه، اليوم الثلاثاء، على الاتفاق وتسجيله هدفًا ساهم في تصدر الزعيم لمسابقة الدوري.

وقال الدوسري عقب المباراة عن احتفاله بعد الهدف، في تصريحات تلفزيونية: “الأول قبلت الدبلة إهداء لزوجتي، ولكن بعدها كنت أتحدث إلى الأمير محمد بن فيصل، رئيس النادي، بالإشارة من الملعب وأضحك، وهناك سر بيني وبينه ستعرفونه بنهاية هذا الموسم”.

وأضاف: “الفريق يحتاج بعض الصبر والوقت وسنكون أفضل في المراحل المقبلة”.

سالم الدوسري: فوزنا هو أقل ما يمكن تقديمه للجماهير، واحترامنا للخصوم سيقودنا للثلاث نقاط.#الهلال_الاتفاق#دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/PPChYhNbpk — KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 6, 2018

وابتعد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن سجل المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفين أحدهما من ركلة خلفية مزدوجة، خلال فوز كبير 4-1 على الاتفاق في مباراة مؤجلة، اليوم الثلاثاء.

ووسع الهلال الفارق مع أقرب مطارديه إلى خمس نقاط، بعد أن واصل انطلاقته المثالية بتحقيق الفوز الثامن على التوالي.

وكاد غوميز يحرز ثلاثية، لكنه سدد في العارضة قبل نهاية اللقاء، بينما ألغى الحكم له هدفًا في الشوط الأول بداعي التسلل كما ألغى هدفين للاتفاق لنفس السبب.

افتتح سالم الدوسري التسجيل بعد ربع ساعة بتسديدة قريبة المدى بعد تمريرة أندريه كاريو العرضية.

واستغل كاريو جناح بيرو تمريرة خاطئة من الحارس عبد الله الصالح، ليضاعف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ووسع غوميز الفارق بهدف رائع من ركلة خلفية في الدقيقة 54.

وقلص الأرجنتيني كريستيان جوانكا الفارق بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68، لكن غوميز عاد ليهز الشباك سريعًا بضربة رأس قوية بعد دقيقتين.

ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة بفارق عشر نقاط عن الاتفاق صاحب المركز السادس.