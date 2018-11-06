مباراة الهلال والاتفاق.. مشجعة سعودية تحتضن زوجها بعد اختيارها للفوز بسيارة (فيديو)

تداول الجمهور السعودي بإعجاب ردة فعل المشجعة في مباراة الهلال والاتفاق، المقامة حاليًا على ملعب الملز، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري السعودي.

وفور اختيار الكاميرات الناقلة للمباراة المشجعة الهلالية، لم تتمالك نفسها واحتضنت زوجها، كما ظهرت عليها الفرحة الشديدة خلال نزولها لأرض الملعب لتسلم مفتاح السيارة.

ويتقدم فريق الهلال بهدفين دون رد في الشوط الأول على الاتفاق، سجلهما سالم الدوسري وكاريلو.

يدخل الزعيم اللقاء وهو قادم من فوزٍ غالٍ على القادسية في الجولة الماضية بهدفين دون رد، استطاع به خطف الصدارة من النصر برصيد 21 نقطة بعد 7 مباريات، حقق من خلالها 7 انتصارات بالعلامة الكاملة دون تلقي أي هزيمة أو تعادل.

فرحة عفوية للفائزة بالسحب على جائزة السيارة في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد #الهلال_الاتفاق pic.twitter.com/uOF5M7RwEC — KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 6, 2018

على الجانب الآخر، الاتفاق الذي يقدم نتائج طيبة إلى حد ما حتى الآن، وصل للمركز السادس برصيد 14 نقطة من 7 مواجهات.