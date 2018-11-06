جماهير النادي الأهلي السعودي ترد على السخرية من رئيسها ماجد النفيعي

انبرت جماهير النادي الأهلي السعودي في الدفاع عن رئيسها ماجد النفيعي، عقب تغريدة من رئيس النصر، سعود آل السويلم، تم تفسيرها على أنها سخرية من نطق رئيس الأهلي لبعض الحروف.

ودشنت الجماهير هاشتاغًا حمل عنوان “كلنا ماجد النفيعي” شهد نحو 5 آلاف تغريدة بداخله، معظمها كان انتقادًا لرئيس النصر ودفاعًا عن النفيعي.

ونشر سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من تصريحات ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، اعتبرها كثيرون تقلل من نادي النصر.

وقال النفيعي في تصريحات لصدى الملاعب: إن الهلال هو منافسه الوحيد على لقب الدوري، ولا يوجد غيره.

ماجد النفيعي: الهلال هو منافسي الآن على لقب الدوري ولا يوجد غيره#صدى_الملاعب@Nefaie_Majed pic.twitter.com/oBzLCwWSDu — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 5, 2018

واعتبر كثيرون تصريحات النفيعي تقليلًا من شأن النصر، الذي خسر مؤخرًا أمام الأهلي بهدفين دون رد.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي يليه الأهلي ثم النصر.

ونشر آل سويلم فيديو عبارة عن أبيات شعر تسخر من طريقة نطق بعض الحروف، ما فسره متابعون بالسخرية من ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي.

عضو الشرف، نواف بن عصاي، قال: “مهما اختلفنا في وجهات النظر داخل أسوار الأهلي، إلا أن رجالات النادي خارج أسواره رجل واحد.

‏واصل جلدك في الملعب ياريس واترك لهم خارجه”.

مهما اختلفنا في وجهات النظر داخل اسوار الاهلي الا ان رجالات الاهلي خارج اسواره رجل واحد

واصل جلدك في الملعب ياريس واترك لهم خارجه #كلنا_ماجد_النفيعي pic.twitter.com/sAGOVZdBVc — نواف بن عصاي (@Nawaf_bin_assai) November 6, 2018

المغرد هزاع آل شرف، أشار: “رئيس النصر دخيل على الرياضة من يتحمل دخوله رئيس هيئة الرياضة، فالأمس سلق وروج واليوم استهزأ بمشيئة الله في خلق ولا ندري ماذا لديه غدًا، إلا أن نقول كل إناءٍ بما فيه ينضح والله المستعان”

#كلنا_ماجد_النفيعي

هذا الدخيل @SSuwailm على الرياضة من يتحمل دخوله رئيس هيئة الرياضة @Turki_alalshikh فالامس سلق وروج واليوم استهزاء بمشيئة الله في خلق ولا ندري ماذا لديه غدا إلا أن نقول كل إناءٍ بما فيه ينضح والله المستعان — هزاع آل شرف HAMY (@hazzaalyami) November 6, 2018

المغرد وليد العتيبي، قال: “مالقوا في النفيعي قالوا إنه ماينطق الراء.. ‏ماجد رئيس محترم للغاية ‏لن يلتفت لصغار العقول”.

#كلنا_ماجد_النفيعي

مالقوا في النفيعي قالوا انه ماينطق الراء ..

ماجد النفيعي رئيس محترم للغايه

لن يلتفت لصغار العقول ودرباوية الانديه .. pic.twitter.com/Vtsrrqo6rl — وليد العتيبي (@DD_OTI) November 6, 2018

المغرد حاتم جباري، شدد: “من المعيب جدًا أن يصل ببعض الدخلاء ‏على رياضتنا أن يستهزئ بخلقة الله، ‏ومن المعيب أيضًا أن تقف الهيئة دور المتفرج.. ‏ننتظر ما سيحدث”.