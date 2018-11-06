جماهير النادي الأهلي السعودي ترد على السخرية من رئيسها ماجد النفيعي

جماهير النادي الأهلي السعودي ترد على السخرية من رئيسها ماجد النفيعي

#إرم_سبورت

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

انبرت جماهير النادي الأهلي السعودي في الدفاع عن رئيسها ماجد النفيعي، عقب تغريدة من رئيس النصر، سعود آل السويلم، تم تفسيرها على أنها سخرية من نطق رئيس الأهلي لبعض الحروف.

ودشنت الجماهير هاشتاغًا حمل عنوان “كلنا ماجد النفيعي” شهد نحو 5 آلاف تغريدة بداخله، معظمها كان انتقادًا لرئيس النصر ودفاعًا عن النفيعي.

ونشر سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من تصريحات ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، اعتبرها كثيرون تقلل من نادي النصر.

وقال النفيعي في تصريحات لصدى الملاعب: إن الهلال هو منافسه الوحيد على لقب الدوري، ولا يوجد غيره.

واعتبر كثيرون تصريحات النفيعي تقليلًا من شأن النصر، الذي خسر مؤخرًا أمام الأهلي بهدفين دون رد.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي يليه الأهلي ثم النصر.

ونشر آل سويلم فيديو عبارة عن أبيات شعر تسخر من طريقة نطق بعض الحروف، ما فسره متابعون بالسخرية من ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي.

عضو الشرف، نواف بن عصاي، قال: “مهما اختلفنا في وجهات النظر داخل أسوار الأهلي، إلا أن رجالات النادي خارج أسواره رجل واحد.

‏واصل جلدك في الملعب ياريس واترك لهم خارجه”.

المغرد هزاع آل شرف، أشار: “رئيس النصر دخيل على الرياضة من يتحمل دخوله رئيس هيئة الرياضة، فالأمس سلق وروج واليوم استهزأ بمشيئة الله في خلق ولا ندري ماذا لديه غدًا، إلا أن نقول كل إناءٍ بما فيه ينضح والله المستعان”

المغرد وليد العتيبي، قال: “مالقوا في النفيعي قالوا إنه ماينطق الراء.. ‏ماجد رئيس محترم للغاية ‏لن يلتفت لصغار العقول”.

المغرد حاتم جباري، شدد: “من المعيب جدًا أن يصل ببعض الدخلاء ‏على رياضتنا أن يستهزئ بخلقة الله، ‏ومن المعيب أيضًا أن تقف الهيئة دور المتفرج.. ‏ننتظر ما سيحدث”.

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