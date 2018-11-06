هل سخر سعود آل سويلم من ماجد النفيعي بهذا الفيديو؟ (شاهد)

نشر سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، فيديو، عبر صفحته على وقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من تصريحات ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي اعتبرها كثيرون تقلل من نادي النصر.

وقال النفيعي في تصريحات لصدى الملاعب إن الهلال هو منافسه الوحيد على لقب الدوري، ولا يوجد غيره.

واعتبر كثيرون تصريحات النفيعي تقليلًا من شأن النصر، الذي خسر مؤخرًا أمام الأهلي بهدفين دون رد.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي يليه الأهلي ثم النصر.

ونشر آل سويلم فيديو عبارة عن أبيات شعر تسخر من طريقة نطق بعض الحروف، ما فسره متابعون بالسخرية من ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي.