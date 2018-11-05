فيديو يظهر تضرّر أرضية ملعب “جامعة الملك سعود” بسبب عرض WWE “كراون جول”

أظهر فيديو نشره المغرد السعودي بندر المشرافي، عبر حسابه الشخصي على تويتر، مدى تضرّر أرضية ملعب جامعة الملك سعود، الذي يحتضن مباريات نادي الهلال السعودي، بعد استضافته لعرض WWE “كراون جول” للمصارعة، يوم الجمعة الماضي.

وعلّق المشرافي على الفيديو، قائلًا: “تصويري لأرضية ملعب الهلال الآن”، إذ ظهرت بعض أجزاء الملعب التي بني فوقها المسرح الخاص بالحدث دون العشب الأخضر.

تصويري لارضية ملعب الهلال الان ???? pic.twitter.com/BnaNPwtinK — بنــدر المشرافي (@L3bo0ob) November 5, 2018

فيما أكد الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر حسابه على تويتر: “سيكون ملعب الهلال باستاد جامعة الملك سعود جاهزًا لاحتضان مواجهة النصر يوم السبت الـ8 من ديسمبر المقبل ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان”.

سيكون ملعب #الهلال باستاد جامعة الملك سعود جاهزاً لاحتضان مواجهة #النصر يوم السبت 8 ديسمبر المقبل ضمن دوري الامير محمد بن سلمان pic.twitter.com/EyNuuw6ZIL — حمد الصويلحي (@H_swilhy) November 4, 2018

وأشارت صحيفة “الرياضية” وفقًا لمصادر مطلعة، إلى أنه يرجح مسؤولو الصيانة أن يدشن ديربي الرياض، المجدول ضمن الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عودة الهلال، إلى الملعب، الذي يستأجره لـ3 أعوام.

ومنذ تعادل المنتخب السعودي مع نظيره العراقي وديًّا “1ـ1” في الـ15 من أكتوبر الماضي، لم يحتضن ملعب الجامعة أي مباراة، بعد تجهيز أرضيته لبطولة “كراون جول” للمصارعة، التي أُجريت الجمعة الماضية.

ويعود آخر ظهور هلالي على الملعب إلى مباراة الزمالك في السوبر السعودي – المصري، التي خسرها “1ـ2” في الـ6 من أكتوبر الماضي.

وبعد انتهاء 8 جولات من الدوري السعودي، انفض اشتباك الهلال والنصر على صدارة الدوري، أصبح الزعيم الهلالي في صدارة الدوري وحيدًا بـ7 انتصارات متتالية، ويتبقى له مباراة مؤجلة، يخوضها غدًا الثلاثاء، ضد الاتفاق.

بعد خسارة النصر أمام الأهلي تنازل عن الصدارة وأيضًا الوصافة، إذ صعد الراقي للمركز الثاني برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن النصر الذي أصبح ثالثًا.

في المركز الرابع والخامس نجد الوحدة والشباب تواليًا برصيد 15 نقطة.

أما في صراع الهبوط نجد أُحد برصيد 5 نقاط بعد فوزه الأخير على الحزم، ويليه في الترتيب القادسية برصيد 4 نقاط، و”كعادة الفترة الأخيرة” نجد فريق الاتحاد في ذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط.