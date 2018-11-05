استقبال حافل لبعثة المنتخب السعودي للشباب بعد تتويجه بأمم آسيا تحت 19 عامًا (فيديو)

لاقت بعثة المنتخب السعودي للشباب، استقبالاً حافلاً عقب وصولها إلى المملكة العربية السعودية، إثر تتويجها بلقب أمم آسيا تحت 19 عامًا.

وكان في استقبال البعثة أعضاء اتحاد كرة القدم السعودي برئاسة قصي الفواز، وقامت القناة الرياضية السعودية بنقل الوصول على الهواء مباشرة.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “أبارك للقيادة هذا الإنجاز.. وهؤلاء الأبطال يمثلون منتخب الأحلام”.

قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يستقبل #السعوديون_أبطال_آسيا بالورود في مطار الملك خالد الدولي بالرياض pic.twitter.com/HWtuEBjaPh — KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 5, 2018

وتُوج المنتخب السعودي تحت سن 19 عامًا، الأحد، بلقب كأس آسيا لكرة القدم للشباب، للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه 2-1 على كوريا الجنوبية في نهائي البطولة التي تستضيفها إندونيسيا.

وانتظر المنتخب السعودي، دقيقتين فقط ليفتتح تركي العمار التسجيل عندما تابع تسديدة تصدى لها حارس كوريا الجنوبية وأودعها العمار في الشباك، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف خالد الغنام الهدف الثاني بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44، لكن تشو يونغ-ووك قلص الفارق في الدقيقة 64 من ركلة الجزاء.

وحصد المنتخب السعودي لقبه الآسيوي الأول عام 1986 وكرر الإنجاز في 1992.

لحظة مغادرة اللاعبين مطار الملك خالد الدولي في الرياض متجهين نحو مقر الهيئة العامة للرياضة#السعوديون_أبطال_آسيا pic.twitter.com/R9rw8fDFIV — KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 5, 2018

وتأهلت منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وقطر واليابان إلى نهائيات كأس العالم، تحت 20 عامًا، التي تستضيفها بولندا العام المقبل.