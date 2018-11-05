رئيس نادي الهلال السعودي يكشف سر تغريداته الدائمة ضد نظيره في النصر (فيديو)

شدد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، على أن تغريداته الدائمة ضد نظيره في النصر، سعود آل السويلم، هي أمر في إطار الإثارة بين الناديين.

وقال بن فيصل في تصريحات لقناة “إم بي سي”، قبل مباراة الهلال والاتفاق، غدًا الثلاثاء: “ما يحدث بيننا من تغريدات هو فقط في إطار الإثارة وهو شيء طبيعي ودونها لن يكون هناك حماسة ومنافسة، الأمر يكون فقط في إطار المزاح”.

وأضاف: “لكن من الواضح أن رئيس النصر والمسؤولين في العالمي يأخذون هذه التصريحات على محمل الجد ويردون بشكل مبالغ فيه”.

وأعلن بن فيصل استعداده الكامل للجلوس على طاولة واحدة مع رئيس النصر، والحديث حول العديد من الموضوعات، مشددًا: “المهم أن يكون هو مستعدًّا لذلك”.

ودأب رئيسا الناديين على إطلاق تغريدات تثير حفيظة الجماهير، إذ يتنافس الهلال والنصر على صدارة دوري المحترفين، إذ انتصر الفريقان في جميع مبارياتهما، مع وجود مباراة مؤجلة للزعيم.