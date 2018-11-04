شاهد “جرينتا” لاعبي المنتخب السعودي للشباب خلال ترديد النشيد الوطني (صور)

أشاد سعوديون بروح وحماس “جرينتا” لاعبي المنتخب السعودي خلال ترديد النشيد الوطني السعودي قبل مباراة الأخضر أمام كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 19 عامًا بأندونيسيا.

وتوج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بلقب كأس آسيا لكرة القدم للشباب بعد فوزه 2-1 على كوريا الجنوبية في نهائي البطولة التي تستضيفها أندونيسيا اليوم الأحد.

وانتظر المنتخب السعودي، المتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، دقيقتين فقط ليفتتح تركي العمار التسجيل عندما تابع تسديدة تصدى لها حارس كوريا الجنوبية وأودعها العمار في الشباك.

وأضاف خالد الغنام الهدف الثاني بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44 لكن تشو يونغ-ووك قلص الفارق في الدقيقة 64 من ركلة الجزاء.

وحصد المنتخب السعودي لقبه الآسيوي الأول عام 1986 وكرر الإنجاز في 1992.

وتأهلت منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وقطر واليابان إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا التي تستضيفها بولندا العام المقبل.

وغرد محمد بن حماد: “أنت شف حماسهم في النشيد الوطني كانهم داخلين حرب حياة او موت وتدري أن آسيا جايبيهنا جايبينها”.

وعلق عادل آل شيبان: “يستاهلون شبابنا ومبروك هذا الانجاز .. من اداء النشيد الوطني تعرف همتهم و روحهم “.

وغرد سعود بن منصور ألف مبروك تتويج شبابنا بالكاس شوووف الوجيه لما تردد النشيد الوطني قبل المباراة و انت بتعرف إنهم رجال و أبطال ولا يبون إلا البطولة كفو يا شبابنا”.

وحقق تركي العمار لاعب المنتخب السعودي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا.