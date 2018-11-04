خالد العطوي.. سجل أبيض مع المنتخب السعودي للشباب

قاد المدرب المحلي خالد العطوي المنتخب السعودي، للتتويج بلقب بطولة كأس آسيا للشباب 2018 في إندونيسيا، بعد الفوز 2/1 على المنتخب الكوري الجنوبي في المباراة النهائية.

وسجل العطوي اسمه في سجلات الكرة السعودية، بعد أن قاد الأخضر لأول لقب في البطولة منذ أن أحرز اللقب العام 1992، ويأتي التتويج ببطولة آسيا 2018، بعد نحو عامين من قيادة المنتخب السعودي للفوز بدورة كأس الخليج العربي 2016 في قطر.

وفي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا، حقق الأخضر السعودي تحت قيادة العطوي 3 انتصارات، مسجلًا 8 هداف، في حين استقبلت شباكه هدفين فقط.

وفي البطولة نفسها حقق المنتخب السعودي الفوز 6 مباريات، (لم يخسر أي مباراة)، وسجل 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

يشار إلى أن المنتخب السعودي حسم تأهله إلى كأس العالم للشباب 2019 في بولندا، بعدما وصل إلى نصف نهائي كأس آسيا 2018.

والعطوي المولود العام 1977، التحق بعدد من المدربين الوطنيين، الذين قادوا الأخضر السعودي في عددٍ من المحافل الدولية، يتقدمهم خليل الزياني ومحمد الخراشي وناصر الجوهر وخالد القروني وسعد الشهري.

ويحمل العطوي شهادة بكالوريوس في التربية البدنية، وسبق أن عمل مساعدًا لمدرب شباب العيون موسم 2006/2007، كما درّب فريق الناشئين بنادي العيون موسم 2007/2008، ثم عمل مساعدًا لمدرب الفتح موسم 2008/2009، وعاد مجددًا في موسم 2010/2011 مدربًا لشباب العيون ولمدة 4 مواسم.

وفي 16 مباراة للمنتخب السعودي تحت قيادة العطوي، حقق الأخضر الفوز 16 مرة، ولم يتعادل أو يخسر أي مباراة.