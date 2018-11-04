تركي العمار لاعب المنتخب السعودي للشباب يتوج بجائزة “أفضل لاعب في كأس آسيا”

توج تركي العمار، لاعب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا بإندونيسيا التي حقق الأخضر الشاب لقبها.

وتوج منتخب السعودية للشباب تحت 19 عامًا، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب “باكانساري” اليوم الأحد.

وتقدم “الأخضر” مبكرًا بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، عن طريق اللاعب تركي العمار، وانتظر اللاعبون حتى الدقيقة 22 لتسجيل هدف ثان حمل توقيع خالد الغنام، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0).

???? | نجم الأخضر الشاب تركي العمار، وحضور ثابت كالعادة.. ???????? – فرحة الهدف الأول لصُقورنا.. ????????????#معاك_يالأخضر#AFCU19 pic.twitter.com/TCaC939P2w — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 4, 2018

وسجل المنتخب الكوري هدفه الوحيد في المباراة، بواسطة اللاعب تشو يونغ وو في الدقيقة 64 من الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وبدأ “الأخضر” المباراة بتشكيل ضم كلًا من: عبدالرحمن الشمري ونايف الماس وحسان التمبكتي وحامد الغامدي وتركي العمار وخالد الغنام ومحمد الشنقيطي ومهند الشنقيطي ومنصور البيشي وفرج الغشيان وعبدالمحسن القحطاني.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: نواف الغامدي ومحمد الدوسري وسعود عبدالحميد وخليفة الدوسري ومخير الرشيدي وسالم السليم وفراس البريكان وحازم الزهراني وإبراهيم محنشي وعبدالعزيز الضويحي وصافي الزقرتي وعبدالله الحمدان.

يذكر أن المنتخب السعودي ضمن الوصول إلى بطولة كأس العالم 2019 التي ستقام في بولندا، بمجرد بلوغه المربع الذهبي للبطولة الآسيوية، عقب تغلبه على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.