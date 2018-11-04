المنتخب السعودي بطلًا لكأس آسيا للشباب بالفوز على كوريا الجنوبية (فيديو)

أحرز المنتخب السعودي لقب بطولة كأس آسيا للشباب، اليوم الأحد؛ بعد فوزه على منافسه الكوري الجنوبي، بنتيجة 2/1، على استاد جيلورا بونج كارنو في إندونيسيا.

وجاء الهدف الأول للسعودية عبر تركي مروان العمار، في الدقيقة الثانية، بعد هجمة منظمة رائعة.

وضاعف خالد عيسى الغنام التقدم للسعودية في الدقيقة 22، بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

وقلص تشو يونغ ووك النتيجة إلى 1/2 بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 63، لكن ذلك لم يكن كافيًا، ليحرز المنتخب السعودي اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

ولم يخسر المنتخب السعودي أي مباراة في البطولة، إذ حقق الفوز 6 مباريات، مسجلًا 13 هدفًا، في حين تلقت شباكه 4 أهداف فقط.

هدف اول المنتخب السعودي في مرمى كوريا الجنوبية كـــــــــــاملا HD pic.twitter.com/X5wj3A5mPV — فهد ???? (@if24hd_) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني السعودية في مرمى كوريا الجنوبية خالد الغنام هدف راااااااااااااائع HD pic.twitter.com/rJsnEnZlKT — فهد ???? (@if24hd_) ٤ نوفمبر ٢٠١٨