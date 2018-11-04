الكشف عن مدة غياب الحارس برادلي جونز بعد إصابته القوية في مباراة النصر والأهلي

كشفت الفحوصات الطبية الأولية لحارس نادي النصر، الأسترالي برادلي جونز، عن تعرّضه لإصابة مباشرة في الرأس من الجهة الجانبية خلال مباراة فريقه ضد الأهلي، مساء السبت؛ ما أدى إلى حدوث ارتجاج متوسط الشدَّة في الدماغ.

وتم نقل الحارس الأسترالي مباشرة للمستشفى لعمل الفحص اللازم والأشعة من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب، والتي أظهرت حاجة اللاعب لراحة مدة أسبوع وغياب عن الملاعب ما يقارب 6 أسابيع، بحسب المعايير العالمية لإصابات الرأس.

وتعرَّض الحارس الأسترالي لضربة قوية في الرأس عندما اصطدمت ركبة زميله برونو برأسه، محاولاً التصدي لهجمة دغانيني، مهاجم أهلي جدة.

إصابة خطرة لحارس النصر بعد التحام مع زميلة برونو يخرج على أثرها مصاباً#النصر_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/9GX7xOlQlA — دوري بلس (@dawriplusksa) November 3, 2018

وكان النصر خسر مباراته أمام الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما السبت في إطار الجولة الـ 8 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إلى ذلك، أبدى سعود السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، بالغ آسفه للنتيجة التي آلت إليها مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وقال السويلم مغرّدًا: “‏هاردلك لكل محبي العالمي، خسارة النصر كانت مخيبة للغاية لجماهير الشمس الوفية، والمستوى الفني لم يكن مرضيًا تمامًا، وسنعالجه بشكل عاجل، أشكر كل فرد حضر وساند الفريق”.