نادي الاتحاد السعودي يسعى لضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي المصري

كشفت مصادر وثيقة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، أن وسيطًا من طرف الإدارة قد تحدث مع اللاعب باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي المصري، للانضمام للفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

وتنوي إدارة الاتحاد إجراء تغييرات كبير على مستوى اللاعبين الأجانب، بسبب مستويات الكثير منهم، التي لم ترتقِ لطموحات الجماهير.

ويعاني الاتحاد كثيرًا في الدوري هذا الموسم، إذ يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين من أصل 6 مباريات شارك فيها.

من جهة أخرى ستكون مباراة الهلال والاتحاد، الخميس المقبل، على ملعب الملز بشكل مؤكد، بعد رفض الإدارة الاتحادية نقلها إلى جدة.