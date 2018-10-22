بعد إعلان مفاوضاته مع كينو.. المتحدث باسم نادي الاتحاد السعودي يردّ على رئيس الهلال

ردَّ حسين الشريف، المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد السعودي، على رئيس الهلال، محمد بن فيصل، بعدما أعلن الأخير دخوله في مفاوضات مع البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المصري.

وكتب رئيس نادي الهلال السعودي محمد بن فيصل تغريدة قال فيها “كينو يا كينو قربت يا كينو”.

وكانت تقارير صحفية ذكرت قبل أسابيع أن كينو أصبح قريبًا من اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو نفس ما أكده رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ.

وقال الشريف عبر حسابه الشخصي على تويتر: “حتى والاتحاد متراجع فنيًا ويمر بظروف صعبة، ما زال يخيفهم وتدفعهم المواجهة معه، لافتعال الإثارة لا لشيء.. وإنما لأنهم يعرفون الاتحاد جيدًا حين يواجههم”.

وأضاف: “لم ننته بعد من عذر “الملعب” وطلب اللعب على أرض الاتحاد وأمام جمهوره الكبير، إلا وبدأوا يحلمون بـ(كينو) قبل أن يأتي، نقول بكل وضوح.. ما يريده الاتحاد صعب المنال على غيره.. والأيام بيننا”.

وتابع: “كان أولى به أن يركز على كيفية الحفاظ على مكتسبات ناديه، قبل أن يتحدث عن أحلامه”.

وانتقل كينو لنادي بيراميدز قبل انطلاق الموسم الحالي قادمًا من بالميراس البرازيلي.

ولعب كينو البالغ من العمر 29 عامًا، مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم 10 مباريات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

الهلال يحتل وصافة الدوري السعودي بـ15 نقطة متأخرًا بـ3 نقاط عن النصر، إلا أن الهلال له مباراة مؤجلة، فيما يقبع الاتحاد في ذيل الجدول برصيد نقطتين.

وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم، البالغ من العمر 29 عامًا، 3.5 مليون يورو، وذلك بحسب موقع الانتقالات الشهير “transfer market”.