إسماعيل بانغورا لاعب الرائد السعودي يواجه حكمًا بالسجن بتهمة الاحتيال في فرنسا

يواجه إسماعيل بانغورا، المحترف بنادي الرائد السعودي، حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر؛ بتهمة الاحتيال في فرنسا.

ووفقًا لما ذكره موقع “orange”، فإن محكمة مدينة “لو مان” الفرنسية، أصدرت حكمًا بسجن بانغورا لمدة ستة أشهر، مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها أكثر من 130 ألف يورو؛ بعد إدانته بالتزوير، كما أمرت المحكمة مصادرة منزله الواقع في بلدة سارت بفرنسا.

وأوضح الموقع أن بانغورا، الذي يلعب حاليًا في صفوف الرائد السعودي، أدين بتلقي إعانات بطالة في فرنسا بشكل غير قانوني، من مارس 2016 إلى مارس 2018، بلغت قيمتها 141 ألف يورو.

وأشار إلى أنَّ اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، قد سجّل اسمه لدى “Pôle emploi” السلطات المختصة بإعانة العاطلين بفرنسا، بعد أن انتهى عقده مع ناديه السابق، نانت في مارس 2016، الأمر الذي حصل بموجبه على إعانات بطالة.

وبحسب المحكمة، استمرَّ بانغورا في تلقي هذه الإعانات حتى بعد انتقاله إلى السعودية والانضمام إلى ناديه الحالي، حيث رفعت سلطات العمل قضية ضده أمام المحكمة في مارس، متهمة إياه بأنّه لم يبلغها باحترافه في السعودية.

لكن محامي اللاعب قال في دفاعه، إن بانغورا يلعب في السعودية على أساس طوعي؛ لأنه لا يملك عقدًا وافق عليه الفيفا.

بدأ بانغورا مسيرته المهنية في فرنسا، في غازيليك أجاكسيو ثم لومان ورين، ونانت، كما لعب في أوكرانيا مع دينامو كييف، والإمارات لنادي النصر.